Gobierno de México dice desconocer atentado contra embajadora de Israel

Las autoridades de México negaron la existencia de un supuesto atentado contra la embajadora de Israel, Einat Krauz-Naiger, luego de que medios internacionales difundieran que el país habría frustrado un plan para asesinarla. La información fue originalmente publicada por el portal estadounidense Axios, citando a un funcionario de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte, México habría impedido un intento de asesinato presuntamente planeado por Irán contra la diplomática. Sin embargo, tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aclararon que no existe ningún registro ni evidencia que respalde dicha versión.

En un breve comunicado conjunto entra la SRE y SSPC, el Gobierno de México la informó que no tiene reporte alguno sobre acciones en contra de la embajadora de Israel.

“La Cancillería reitera su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país. Por su parte, la SSPC reafirma su colaboración respetuosa y coordinada, siempre en el marco de la soberanía nacional, con todas las agencias de seguridad que así lo soliciten”. Se dijo finalmente en el comunicado conjunto entre la SRE y la SSPC.

Pese a lo anterior, mediante un comunicado, la Embajada de Israel en México expresó su agradecimiento al gobierno mexicano por su papel decisivo al neutralizar un plan de atentado en contra de la jefa de su misión diplomática, la embajadora Einat Kranz Neiger.

Según el documento, la operación que se pretendía contra la Embajada de Israel en México estaría vinculada a actividades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, apoyadas por Irán, y que se vieron frustradas gracias a la labor de los organismos mexicanos de inteligencia y seguridad.