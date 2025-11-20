México es desplazado por Estados Unidos en el ranking de la FIFA y cae al lugar 15

México sufrió un duro revés en su posición dentro del ranking mundial de la FIFA, al descender al puesto 15. Esta caída representa una pérdida simbólica de relevancia para el Tri, especialmente frente a su histórico rival regional, Estados Unidos, que lo ha superado en la clasificación.

El bajón de México en el ranking se produce después de un empate 0-0 ante Uruguay y una derrota 1-2 frente a Paraguay en sus más recientes compromisos. Estos resultados habrían provocado la pérdida de puntos clave para su posicionamiento internacional, al tiempo que los estadounidenses sumaron victorias que les permitieron escalar.

Para el conjunto mexicano, este retroceso es particularmente llamativo porque llega tras una etapa ambivalente: por un lado, logró consolidar algunos triunfos en torneos de Concacaf, pero por el otro, su desempeño en actores globales nuevamente pone en duda su consistencia. Según medios deportivos, Estados Unidos subió dos escalones para ocupar el lugar que México dejó atrás.

Esta situación tampoco es nueva en el fútbol mexicano. Informes anteriores ya habían advertido que México, pese a logros notables como su título en la Copa Oro, seguía rezagado frente a su vecino del norte. El descenso actual puede interpretarse como un llamado de atención para la Federación Mexicana de Fútbol, que debe replantear estrategias para mantener o recuperar su lugar en el panorama internacional.

Más allá del golpe simbólico, la caída de México al puesto 15 en el ranking FIFA tiene implicaciones prácticas de cara a sus aspiraciones en la Copa del Mundo 2026, que coorganiza con Estados Unidos y Canadá. El Tri necesita demostrar que puede competir a nivel global con regularidad, no solo en torneos regionales, si quiere evitar que estas fluctuaciones en su ranking se conviertan en una tendencia preocupante.