México dice adiós a la FITUR 2026 coronado con el stand más visitado de las Américas

México cerró su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 con un protagonismo histórico, consolidando su liderazgo en el sector turístico global y despidiéndose de la mayor vitrina internacional del turismo con el stand más visitado de la zona de las Américas y una intensa agenda de promoción, negocios y alianzas estratégicas.

Durante la 46ª edición de FITUR, celebrada del 21 al 25 de enero de 2026 en IFEMA Madrid, México fue país invitado (país socio), una distinción que llevó la presencia del país a un nivel sin precedentes en la historia de la feria, con representación de las 32 entidades federativas y una amplia delegación institucional, empresarial y cultural.

El pabellón de México en FITUR 2026 se destacó como el más grande y concurrido del continente americano, atrayendo a miles de visitantes y consolidando la marca país como un destino turístico diverso y competitivo a nivel global. La oferta mexicana incluyó experiencias culturales, gastronómicas, artísticas y encuentros de negocio diseñados para mostrar la riqueza de cada región y los atractivos que posicionan al país como líder del turismo internacional.

La alta afluencia de visitantes y la intensa actividad comercial en el stand mexicano consolidaron a México como una potencia turística global, reforzando su proyección más allá de los destinos tradicionales y destacando su atractivo para mercados europeos y de otras regiones.

Promoción integral y diplomacia turística

Además de mostrar destinos icónicos como playas, zonas arqueológicas y ciudades coloniales, la presencia mexicana en FITUR incluyó presentaciones culturales, degustaciones gastronómicas, exhibiciones artesanales y actividades que destacaron la diversidad de la experiencia turística nacional. Este enfoque integral permitió reforzar la narrativa de México como un destino sostenible, diverso y de alta calidad, con propuestas más allá del turismo de sol y playa.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó la delegación mexicana en Madrid y subrayó que la participación en FITUR representa una plataforma estratégica para atraer inversiones, ampliar la conectividad aérea y fortalecer alianzas comerciales con operadores y mercados internacionales.

Impulso al crecimiento y al posicionamiento global

La participación de México en FITUR 2026 no solo mostró su oferta turística en un espacio sin precedentes, sino que también fue parte de una estrategia nacional para posicionarse entre los países más visitados del mundo. Con cifras de turismo en crecimiento y metas ambiciosas para la próxima década, la promoción internacional en ferias como FITUR se convierte en un eje central para atraer visitantes globales y dinamizar la economía del sector.

La presencia de México como país invitado en FITUR 2026 marcó un hito para el turismo mexicano y dejó una impresión duradera en la industria global, consolidando la reputación del país como uno de los destinos más atractivos, variados y competitivos del mundo.

Únete a nuestro canal de WHATSAPP TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en nuestra cuenta de FACEBOOK TRIBUNA DE MÉXICO