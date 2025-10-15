México y Ecuador empatan uno en Fecha FIFA

En un encuentro amistoso correspondiente a la Fecha FIFA, las selecciones de México y Ecuador empataron 1-1 en el Estadio Akron de Guadalajara, resultado que dejó sensaciones encontradas en el conjunto tricolor de cara al Mundial 2026.

Desde los primeros minutos, el combinado mexicano mostró intensidad ofensiva. Apenas al minuto 2, Germán Berterame aprovechó un error en la salida de Pedro Vite para abrir el marcador, marcando así su primer tanto con la camiseta de la selección nacional. El gol tempranero encendió los ánimos del público, que llenará el inmueble tapatío.

Sin embargo, Ecuador reaccionaó rápidamente. Al minuto 13, el arquero Tala Rangel cometió una falta dentro del área y, tras la revisión del VAR, el árbitro señaló penalti. Cinco minutos después, Jordý Alcívar transformó la pena máxima para igualar el marcador, resultado que se mantuvo hasta el final del partido amistoso.

Durante el resto del encuentro, ambos equipos intentaron generar peligro, pero sin éxito. México mostró dominio en la posesión, mientras que Ecuador apostó por el contragolpe. Las defensas se impusieron en el tramo final, evitando que el marcador se modificara.

El empate dejó a la afición mexicana con sentimientos encontrados, pues aunque se observó una mejoría en algunos aspectos tácticos, persisten dudas sobre la definición frente al arco. Javier Aguirre, técnico del combinado nacional, continúa probando variantes de cara a los compromisos venideros.

Para la próxima Fecha FIFA, México enfrentará a Uruguay y Paraguay, el 15 y 18 de noviembre respectivamente. Los partidos se disputarán en el Estadio TSM Corona de Torreón y en el Alamodome de San Antonio, donde se espera que el estratega mantenga la base del plantel que enfrentó a Ecuador.