México y EU destraban conflicto por agua y evitan aranceles tras acuerdo sobre el Tratado de 1944

Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo para cumplir con las obligaciones pendientes del Tratado de Aguas de 1944, una negociación clave que desactivó la amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos y alivió la presión sobre los agricultores y ganaderos del sur de Texas, afectados por el incumplimiento acumulado en los últimos años.

El entendimiento fue confirmado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que informó que México aceptó suministrar 250 millones de metros cúbicos de agua a partir de la próxima semana, como parte de un plan para reducir el déficit correspondiente tanto al ciclo actual como al periodo anterior del tratado binacional.

Leer más: ADO invierte en 303 autobuses Platino y Gran lujo para ser líder en el sureste

El conflicto escaló esta semana luego de que el presidente Donald Trump acusara públicamente a México de incumplir el acuerdo que regula el reparto de agua entre ambos países, el cual establece que Estados Unidos entrega 1,850 millones de metros cúbicos del río Colorado, mientras que México debe aportar 432 millones del río Bravo.

Washington sostiene que México arrastra un déficit superior a los mil millones de metros cúbicos en los últimos cinco años, una situación que, según Trump, ha tenido efectos directos y severos en las cosechas y en la actividad ganadera del estado de Texas, uno de los principales bastiones agrícolas del país.

Leer más: Confirman primer caso de ‘supergripe’ en México y llaman a reforzar la vacuna invernal

El Departamento de Agricultura estadounidense destacó que el acuerdo alcanzado permite avanzar en la regularización del adeudo y garantiza el acceso inmediato al recurso hídrico para los productores estadounidenses, subrayando que la entrega comprometida representa un giro relevante respecto al desempeño de años anteriores.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, afirmó que México ha entregado más agua en el último año que en los cuatro años previos en conjunto, un dato que fue utilizado por la administración estadounidense para respaldar la viabilidad del nuevo entendimiento y su impacto positivo en el corto plazo.

El trasfondo del incumplimiento, de acuerdo con el gobierno mexicano, estuvo marcado por condiciones climáticas adversas, ya que una sequía severa registrada en 2022 y 2023 limitó la capacidad del país para cumplir con los volúmenes establecidos en el tratado, particularmente en el norte del territorio nacional.

Leer más: María Corina Machado llegó a Oslo en aeronave mexicana que repostó en Querétaro y Toluca

Pese al acuerdo, el gobierno de Estados Unidos dejó claro que mantiene abierta la posibilidad de aplicar aranceles de hasta 5% a las importaciones mexicanas si el suministro no se concreta conforme a lo pactado, lo que convierte al cumplimiento del tratado en un tema estratégico para la relación bilateral en los próximos meses.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO