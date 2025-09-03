México y Estados Unidos acuerdan reforzar seguridad contra fentanilo, armas y migración ilegal

Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron un refuerzo en su cooperación en materia de seguridad, con la mira puesta en combatir al crimen organizado transnacional. El acuerdo se alcanzó durante la visita del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, a la Ciudad de México.

Ambos países subrayaron que trabajarán bajo principios de respeto a la soberanía, reciprocidad y responsabilidad compartida, con medidas inmediatas enfocadas en cerrar el paso al tráfico de fentanilo, armas y drogas ilícitas, así como al flujo migratorio ilegal en la frontera común.

Nuevo grupo de alto nivel

Como parte de este compromiso, se anunció la creación de un grupo binacional de alto nivel que dará seguimiento a los acuerdos. Sus tareas abarcarán desde la lucha contra los cárteles y el robo de combustible, hasta la detección de túneles clandestinos y la persecución de finanzas ilícitas.

También se busca incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales en ambos países para frenar el trasiego de armas y estupefacientes.

Salud pública y prevención de adicciones

Más allá de la seguridad, la declaración conjunta incluyó un apartado sobre salud pública. México y Estados Unidos acordaron coordinar campañas de prevención del consumo de opioides y drogas ilícitas, además de reforzar el intercambio de información para atender de manera integral la crisis de adicciones.

La agenda de Marco Rubio en México

Durante su visita, Marco Rubio sostuvo un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, seguido de una conferencia conjunta con el canciller Juan Ramón de la Fuente. Posteriormente, mantuvo una reunión privada con personal de la Embajada de Estados Unidos en la capital.

