Martes 17 de Febrero, 2026
México, entre el hielo y el infierno: activan alerta por frío extremo en el norte y calor abrasador en el sur

México enfrentará de manera simultánea frío extremo en zonas serranas del norte y calor de hasta 45 grados en estados del sur y centro, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil, que activó medidas preventivas en todo el país
17 febrero, 2026
México vivirá una jornada marcada por contrastes climáticos severos: mientras en las sierras del norte el termómetro caerá hasta los -5 grados, en estados del sur y centro se prevén máximas que podrían alcanzar los 45 grados. La Coordinación Nacional de Protección Civil activó una alerta preventiva y anunció el despliegue de acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales ante el riesgo que representan estas condiciones para la salud pública.

El escenario invernal se concentrará en regiones altas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, donde las temperaturas oscilarán entre los -5 y 0 grados centígrados. En estas zonas serranas, el descenso térmico incrementa la probabilidad de heladas al amanecer, lo que afecta tanto a comunidades rurales como a actividades agropecuarias y de movilidad.

Al mismo tiempo, una masa de aire cálido impulsará temperaturas extremas en distintas entidades del norte, centro y sur. Michoacán, el noreste de Guerrero y el Istmo de Oaxaca enfrentarán valores de entre 40 y 45 grados, un rango que eleva el riesgo de golpes de calor y deshidratación, especialmente en población infantil, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En otros estados como Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y Puebla, el calor se moverá entre los 35 y 40 grados. Aunque estas cifras son habituales en ciertas temporadas, la simultaneidad con el frío extremo en otras regiones del país refleja la complejidad atmosférica que atraviesa el territorio nacional y obliga a reforzar medidas de prevención diferenciadas.

Frente a este panorama dual, Protección Civil llamó a la población del norte a extremar precauciones ante el frío intenso. La recomendación central es vestir varias capas de ropa para conservar el calor corporal, cubrir nariz y boca al exponerse al aire libre y mantener especial cuidado en el uso de calentadores o chimeneas, asegurando ventilación adecuada y apagándolos antes de dormir para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

En las entidades con calor extremo, la prioridad será evitar la deshidratación y la exposición prolongada al sol. Las autoridades sugieren beber agua simple aun sin sentir sed, reducir actividades al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa ligera de colores claros y aplicar bloqueador solar de manera constante.

El llamado institucional subraya que estas condiciones no deben subestimarse. El frío severo puede derivar en hipotermia y complicaciones respiratorias, mientras que las altas temperaturas pueden provocar golpes de calor que, sin atención oportuna, resultan potencialmente mortales. La coordinación entre los tres niveles de gobierno busca reducir riesgos y mantener vigilancia permanente ante cualquier eventualidad climática.

