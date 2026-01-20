“El Ricky”, “El Cubano”, México envió a EU a integrantes del CJNG y los Beltrán Leyva

En una acción coordinada de justicia binacional, el Gobierno de México extraditó este martes 20 de enero hacia los Estados Unidos a varios objetivos prioritarios de la delincuencia organizada. Entre los sujetos entregados se encuentran individuos identificados con los alias de “El Ricky”, “El Cubano” y “Delta 1”, quienes son señalados como operadores clave de estructuras criminales de alto perfil.

La entrega se realizó en cumplimiento a las órdenes de aprehensión vigentes en cortes estadounidenses por delitos relacionados con el trasiego de estupefacientes.

Los hoy extraditados son señalados como integrantes del cártel de diversas organizaciones, incluyendo el Cártel del Noreste (CDN), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización de los Beltrán Leyva. El operativo de traslado fue custodiado por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos.

La justicia de Estados Unidos reclama a estos sujetos por su presunta responsabilidad en la distribución masiva de fentanilo y metanfetaminas, así como por actos de violencia extrema en territorio mexicano que afectaron la seguridad fronteriza.

El envío de estos criminales a Estados Unidos representa un movimiento estratégico para desarticular las cúpulas operativas del Cártel del Noreste y los remanentes de los Beltrán Leyva.

Según antecedentes de inteligencia, sujetos como “Delta 1” tenían un control operativo significativo en zonas turísticas y rutas de exportación, lo que convertía su detención y posterior entrega en una prioridad para el Departamento de Justicia. Esta acción refuerza la cooperación en seguridad que se ha intensificado a inicios de este 2026.

Es importante destacar que el flujo de integrantes del cártel hacia prisiones estadounidenses busca reducir la capacidad de mando que estos líderes mantienen incluso desde el interior de los penales mexicanos. Las estadísticas de la FGR indican que las extradiciones han aumentado un 15% en comparación con el ciclo anterior, enfocándose principalmente en generadores de violencia en estados como Jalisco, Tamaulipas y la zona del Pacífico.

Con esta entrega, se espera que las autoridades de Estados Unidos obtengan información relevante que permita futuras capturas de mandos superiores. La vigilancia en las fronteras y el intercambio de información biométrica siguen siendo los pilares de esta alianza contra el crimen trasnacional, en un esfuerzo por mitigar el impacto de las organizaciones delictivas en la salud pública y la paz social de ambos países.

