México espera hoy lluvias en 22 estados, heladas severas en sierras y calor extremo en el Pacífico

Un escenario meteorológico de alta complejidad marcará este miércoles 21 de enero en México, con lluvias dispersas en al menos 22 estados, heladas intensas en zonas montañosas y temperaturas extremas en regiones costeras. La combinación de varios sistemas atmosféricos mantendrá condiciones inestables en buena parte del territorio nacional, con impactos tanto en la vida cotidiana como en actividades productivas y de movilidad.

La presencia de una vaguada en niveles altos de la atmósfera cruzando el centro del país será el principal detonante de este patrón climático. Su interacción con la corriente en chorro subtropical y la inestabilidad propia de la temporada favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas en amplias regiones, particularmente en el Norte, Noreste, Occidente y Sur de la República.

Las precipitaciones se presentarán de manera dispersa pero significativa, con acumulados que podrían alcanzar entre 5 y 25 milímetros en entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Veracruz. En estados del Centro y Oriente, las condiciones atmosféricas también abren la posibilidad de caída de granizo, especialmente durante tormentas vespertinas.

Leer más: Oro rompe récord histórico al superar los 4,700 dólares la onza y la plata se suma al rally global

En el Sureste del país, el panorama será más intenso. La combinación de una vaguada con el ingreso constante de humedad desde el Golfo de México, el océano Pacífico y el mar Caribe incrementará la actividad convectiva. Quintana Roo destaca entre las entidades con mayor impacto, al esperarse lluvias fuertes con acumulados de entre 25 y 50 milímetros.

La Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México, enfrentarán además bancos de niebla durante las primeras horas del día. Esta condición podría reducir de forma significativa la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, elevando el riesgo de accidentes y complicaciones en el transporte terrestre y aéreo.

Leer más: Recalan cantidades normales de sargazo en playas de Cancún; descartan fenómeno atípico

Mientras gran parte del país se enfoca en las lluvias, el norte se prepara para un descenso térmico acompañado de viento. Un nuevo frente frío en aproximación a la frontera norte provocará rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, con mayor impacto en Coahuila, donde se prevé un ambiente ventoso y más frío conforme avance el día.

El frío extremo continuará siendo protagonista en regiones serranas. En la sierra de Durango se pronostican temperaturas mínimas de entre -10 y -5 grados Celsius, mientras que zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua y el Estado de México podrían registrar heladas con valores de -5 a 0 grados, especialmente durante la madrugada y la noche.

Leer más: El tiempo invernal se reactiva de martes a miércoles en gran parte de México

En contraste absoluto, el litoral del Pacífico experimentará un ambiente caluroso. Estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Guerrero alcanzarán temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, reflejando los fuertes contrastes térmicos que caracterizan este episodio invernal.

A estas condiciones se suma el riesgo en el Golfo de Tehuantepec, donde se prevén vientos del norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje elevado de hasta 3.5 metros. Las autoridades recomiendan precaución a la navegación marítima y exhortan a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos ante cambios bruscos de temperatura y lluvias intensas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO