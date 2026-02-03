México y Estados Unidos acuerdan gestión del agua en Río Bravo

México, y Estados Unidos, avanzaron en un nuevo acuerdo técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, en cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 y bajo complejas condiciones hidrológicas que enfrenta la región fronteriza.

El plan acordado por México y Estados Unidos establece una ruta operativa para garantizar el cumplimiento de los compromisos binacionales, priorizando en todo momento el derecho humano al agua y a la alimentación, especialmente para las comunidades más afectadas por la sequía.

De acuerdo con lo establecido, México confirmó su disposición para asegurar la entrega de una cantidad mínima anual conforme a lo estipulado en el Tratado de Aguas, siempre considerando las actuales condiciones hidrológicas de la cuenca del Río Bravo.

El acuerdo también refuerza la administración responsable del recurso hídrico, al integrar medidas de planeación a largo plazo, infraestructura estratégica y acciones de adaptación frente al estrés hídrico persistente.

Autoridades destacaron que este esquema busca dar mayor previsibilidad al manejo del recurso hídrico, con una visión de corresponsabilidad que permita enfrentar los efectos prolongados de la sequía sin comprometer el derecho humano al agua.

