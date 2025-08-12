México extradita a 26 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos

El Gobierno de México extraditó este 12 de agosto a 26 personas recluidas en distintos penales del país, quienes eran requeridas por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado.

Solicitan que no se les aplique la pena de muerte

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el traslado se realizó la mañana del martes bajo órdenes de extradición emitidas por las autoridades estadounidenses.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte para ninguno de los acusados, en apego a un acuerdo previo entre ambos gobiernos.

Reos considerados de alto riesgo

Las personas extraditadas, cuyos nombres no fueron revelados, tenían presuntos vínculos con organizaciones criminales y estaban relacionadas con delitos como tráfico de drogas; además, fueron catalogadas como un riesgo permanente para la seguridad pública, según la SSPC.

La custodia, traslado y entrega se efectuó bajo protocolos institucionales y con respeto a los derechos fundamentales y al debido proceso, conforme a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Cooperación bilateral en seguridad

La FGR señaló que esta acción forma parte de las labores de coordinación y cooperación bilateral en materia de seguridad, respetando la soberanía de ambas naciones.

El Gabinete de Seguridad ofrecerá una conferencia de prensa el miércoles 13 de agosto a las 11:00 horas en la sede de la SSPC para dar más detalles sobre los extraditados.

