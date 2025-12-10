México frena el empleo: ¿Contrataciones en riesgo por incertidumbre económica?

La planificación de la fuerza laboral en México enfrentará un periodo de mayor prudencia a inicios de 2026, según revela la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup. Esta cautela empresarial está directamente ligada a la persistente incertidumbre económica que influye en las decisiones sobre nuevas plazas, explicó Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup México, Caribe y Centroamérica.

Pese a esta atmósfera de reserva, la Tendencia Neta de Empleo ajustada estacionalmente mantiene un nivel del 24% para el inicio del próximo año. Esto sugiere que, si bien los empleadores se muestran más reservados, aún sostienen sus planes fundamentales de contratación.

Los desafíos económicos representan una causa importante de la disminución de personal para poco más de una cuarta parte de las organizaciones que anticipan ajustes. Este panorama confirma que los problemas financieros del entorno continúan siendo un factor decisivo para recortar nóminas y afectan la planificación de la fuerza laboral.

¿Qué impulsa el aumento del 38% en la contratación a inicios de 2026?

El 38% de las empresas mexicanas tiene planes de aumentar su plantilla durante el primer trimestre de 2026, a pesar del entorno cauteloso. Estas alzas en la contratación están motivadas principalmente por la necesidad de ejecutar proyectos específicos o satisfacer demandas laborales de carácter temporal.

¿La variabilidad en la demanda de clientes dificulta la previsión de talento?

Una parte significativa de los empleadores reporta dificultad para prever la demanda de talento debido a la gran variabilidad en las necesidades de sus clientes. Por otro lado, la automatización es un factor que ha reducido la necesidad de ciertos puestos para un 18% de las organizaciones.