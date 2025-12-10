México amanece bajo el dominio del frente frío 19: lluvias, calor extremo y riesgo de heladas

La presencia del frente frío 19, estacionado sobre la Península de Yucatán y el sureste del país, define el panorama meteorológico de este miércoles en México, al generar un patrón inusual: lluvias moderadas en amplias regiones mientras persisten temperaturas de tipo veraniego en otras. Este sistema frontal, fortalecido por su masa de aire asociada, mantiene activa una franja de inestabilidad que seguirá provocando precipitaciones y cambios bruscos en el termómetro.

La continuidad de varios sistemas atmosféricos explica que, pese a estar en plena temporada invernal, diciembre no logre frenar las lluvias. El aporte constante de humedad tanto del Golfo de México como del océano Pacífico alimenta nubes de desarrollo que abarcan gran parte del Occidente, Centro, Oriente y Sur del país, reforzando el potencial de tormentas que ya había dejado sentir el frente estacionario.

Las previsiones de lluvia más relevantes se concentran en doce entidades donde se esperan acumulaciones moderadas, de entre 5 y 25 milímetros. Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo conforman el corredor central y sureño que hoy podría registrar precipitaciones más persistentes. En paralelo, estados como Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Morelos apenas recibirán lluvias ligeras, menores a 5 milímetros.

Otra señal de la variabilidad atmosférica aparece en el viento, que mostrará contrastes significativos. En Oaxaca se anticipan rachas de 50 a 70 kilómetros por hora derivadas de diferencias de presión regionales, mientras que en Coahuila podrían alcanzarse los 30 a 50 kilómetros por hora. En el resto del territorio no se esperan vientos relevantes, lo que acota el impacto de este fenómeno a zonas muy específicas.

El calor también toma protagonismo, pues la tarde traerá temperaturas máximas que podrían competir con las de pleno verano. En Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas el termómetro podría ubicarse entre los 35 y 40 grados, mientras que una segunda franja cálida, con valores de 30 a 35 grados, abarcará desde Baja California Sur hasta Campeche y Yucatán. Este contraste entre lluvias y calor intenso refuerza la compleja dinámica meteorológica que domina al país.

El escenario cambia radicalmente hacia la madrugada del jueves, cuando varias regiones enfrentarán un descenso marcado de temperaturas. Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla podrían registrar valores de -5 a 0 grados, condición propicia para heladas. Aunque menos severo, un amplio conjunto de estados —desde Baja California hasta Oaxaca— verá mínimas de 0 a 5 grados, lo que mantendrá un ambiente frío generalizado en zonas altas y montañosas.

La atención vuelve a dirigirse al sureste del país, donde el frente estacionario 19 seguirá mostrando actividad durante las próximas horas. La presencia de una vaguada en altura podría intensificar nuevamente las tormentas fuertes a muy fuertes en la región, elevando el nivel de alerta local. Además, los modelos apuntan a la llegada de un nuevo frente frío al norte y noreste del país hacia el fin de semana, lo que anticipa más cambios en el patrón atmosférico nacional.

