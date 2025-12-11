México gana turistas mientras EE.UU. los pierde. Se registra récord histórico de visitantes

México se consolida como una alternativa atractiva, con un crecimiento del 7.73% entre los turistas internacionales, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Mientras tanto, las políticas migratorias y comerciales de Donald Trump están alejando a los viajeros de Estados Unidos.

México vivió en octubre de 2025 un hito histórico en la llegada de visitantes al país, con 8.3 millones de personas que arribaron durante ese mes, lo que representa un crecimiento del 10.7 por ciento respecto a octubre de 2024, según cifras oficiales presentadas por la Secretaría de Turismo.

Este flujo de visitantes no solo supera los registros previos, sino que también se traduce en una derrama económica de 2 mil 440 millones de dólares, un aumento de 9.3 por ciento frente al año pasado.

Autoridades federales han destacado que el incremento de visitantes forma parte de una tendencia positiva en el sector turístico, con un acumulado de 79.3 millones de turistas internacionales entre enero y octubre de este año, lo que significa un avance del 13.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2024. Las cifras consolidan a México como uno de los destinos preferidos a nivel global, impulsado por sus atractivos culturales, naturales e históricos que resultan cada vez más reconocidos en el mundo.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, remarcó que la llegada de turistas refleja la creciente confianza de los viajeros en la oferta turística mexicana, con incrementos notables desde mercados como Estados Unidos, Italia, Canadá, Argentina, Corea del Sur y China, quienes contribuyeron significativamente al récord histórico. Además, se observó que el uso de rutas aéreas y otros medios de transporte siguió en expansión, favoreciendo la conectividad del país.

En este contexto, el flujo de turistas ha generado impactos positivos en la economía nacional y en sectores vinculados como hoteles, servicios gastronómicos, transporte y actividades culturales.

Con miras al futuro de los turistas, el gobierno mexicano destacó la participación de México como país invitado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 en Madrid, España, con la promesa de ampliar aún más la llegada de visitantes internacionales. Este tipo de eventos, junto con la apertura de nuevas rutas y estrategias de promoción turística, busca consolidar las tendencias de crecimiento y atraer a más viajeros durante los próximos años.