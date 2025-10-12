México sufre humillación ante Colombia en futbol

La Selección de México sufrió una dura humillación al caer 4-0 frente a Colombia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un encuentro que dejó preocupadas a las autoridades y aficionados del futbol mexicano. Más de 70 mil espectadores presenciaron el desastre del Tricolor, marcado por errores defensivos y falta de organización en el medio campo.

El portero Luis Ángel Malagón fue protagonista involuntario de la humillación, al participar directamente en dos de los cuatro goles sudamericanos. En el primero, una salida defectuosa permitió que Jhon Lucumí abriera el marcador al minuto 16, y luego, un error en la salida facilitó el tanto de Johan Carbonero, sellando la goleada de Colombia sobre México.

Jorge Sánchez, lateral derecho del equipo, también ofreció una actuación irregular, siendo superado repetidamente por los atacantes rivales. Con Rodrigo Huescas fuera por lesión, el entrenador Javier Aguirre se vio obligado a mantener a Sánchez, a pesar de su bajo rendimiento, dejando claro que México carece de alternativas de calidad en esa posición.

El mediocampo mexicano estuvo prácticamente desaparecido. La creación de juego fue nula y la delantera, encabezada por Santiago Giménez, no logró generar peligro en ningún momento. Los goles de Luis Díaz (56’), Jefferson Lerma (64’) y Johan Carbonero (87’) reflejaron la incapacidad del Tricolor de reaccionar.

El arbitraje de Ismail Elfath, que omitió un penal claro a favor de México, no justificó la derrota ni la falta de actitud del equipo. La humillación no solo se debió al marcador, sino también a la desconexión, la apatía y la ausencia de identidad futbolística que mostró el conjunto nacional.

El Tricolor viajará a Guadalajara para entrenar en la Academia AGA y preparar el segundo amistoso contra Ecuador, programado para el martes en el Estadio Akron, donde se espera que la selección busque redimirse y evitar otra humillación internacional.