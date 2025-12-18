México enfrenta un jueves de contrastes climáticos con lluvias intensas en el sureste

México vivirá este jueves 18 de diciembre una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas y contrastes extremos, con lluvias fuertes en al menos cuatro estados, tormentas eléctricas, rachas de viento significativas y un marcado choque térmico entre regiones. El escenario obliga a mantener especial atención en el sureste del país y la península de Yucatán, donde se prevén los efectos más severos del temporal.

Las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, entidades donde se esperan acumulados de entre 25 y 50 milímetros en pocas horas. Este volumen de lluvia incrementa el riesgo de encharcamientos severos, crecidas repentinas de ríos y afectaciones en zonas urbanas y rurales, particularmente en áreas con drenaje limitado o suelos saturados.

El origen de estas lluvias se encuentra en la interacción de una vaguada establecida sobre el sureste del país con inestabilidad en niveles medios y altos de la atmósfera, un patrón que favorece el desarrollo de nubes de tormenta con alta eficiencia de precipitación. Esta combinación explica la persistencia del potencial de tormentas y su posible prolongación durante los próximos días.

Leer más: Putin dinamita la vía diplomática y escala de invasión a guerra con Ucrania

A este sistema se suma el ingreso constante de humedad tanto del océano Pacífico como del golfo de México, que, al interactuar con la orografía nacional, detonará lluvias adicionales en el noreste, oriente, centro y occidente del territorio. En estas regiones se prevén lluvias moderadas, de 5 a 25 milímetros, en estados como Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, con impactos variables según la intensidad local.

Incluso entidades del altiplano y el centro del país no quedarán al margen. Se pronostican lluvias ligeras, menores a 5 milímetros, en Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán. Aunque de menor cuantía, estas precipitaciones pueden generar afectaciones viales y visibilidad reducida, especialmente durante las horas pico.

Leer más: Cateo en los Altos de Jalisco destapa arsenal, vehículos y fauna exótica ligada al crimen

El panorama se complica con la presencia de vientos de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, producto de intensas diferencias regionales de presión y contrastes térmicos entre la costa y el interior del país. Estas rachas podrían provocar tolvaneras, caída de ramas y dificultades para la circulación en carreteras abiertas.

En paralelo, el calor seguirá dominando amplias zonas del territorio nacional. Durante la tarde se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que valores de 30 a 35 grados se extenderán por estados del Pacífico, el norte y la península de Yucatán, generando un ambiente sofocante previo al ingreso de sistemas más fríos.

El contraste será notable durante la madrugada del viernes, cuando el termómetro descenderá de forma abrupta en el norte y el centro del país. Se prevén mínimas de hasta -10 grados en Chihuahua y Durango, así como heladas en entidades como Sonora, Zacatecas, Estado de México y Puebla, condiciones que representan un riesgo para la salud, la agricultura y la infraestructura expuesta.

Leer más: Trump abre frente contra Europa y amenaza con aranceles si no frena su ley digital

El pronóstico advierte que el potencial de tormentas no cederá rápidamente. El desplazamiento de un nuevo frente frío sobre el golfo de México, en interacción con la vaguada persistente y la inestabilidad en altura, mantendrá la amenaza de descargas eléctricas intensas, rachas súbitas de viento, posible caída de granizo y deslizamientos de tierra en el oriente, sur y sureste del país.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO