México enfrentará un fin de semana de contrastes con lluvias intensas, tormentas eléctricas y heladas de hasta -10 grados

México vivirá entre el sábado y el domingo un escenario meteorológico de alta complejidad, marcado por lluvias fuertes, actividad eléctrica, vientos intensos y un descenso significativo de las temperaturas en amplias regiones del país, lo que obligará a extremar precauciones tanto en zonas urbanas como rurales ante posibles afectaciones.

La inestabilidad atmosférica estará dominada por los remanentes del sistema frontal número 19, que en interacción con condiciones de inestabilidad en niveles altos de la atmósfera mantendrán un potencial elevado de tormentas en la península de Yucatán y el sureste del territorio nacional, una región particularmente vulnerable a lluvias intensas y acumulados significativos.

El panorama se verá reforzado por el acercamiento del frente frío número 21 y su masa de aire asociada, que incrementarán la probabilidad de precipitaciones en el norte y noreste del país, al tiempo que favorecerán un marcado descenso de las temperaturas conforme avance la noche y la madrugada del domingo.

La combinación de aire marítimo tropical con los efectos orográficos del relieve nacional también jugará un papel relevante, generando lluvias en el occidente, centro, oriente y sur de México, lo que amplía el impacto del fenómeno a una franja territorial extensa y con alta densidad poblacional.

De acuerdo con los pronósticos, se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, mientras que Veracruz, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche registrarían lluvias moderadas de entre 5 y 25 milímetros, con potencial de afectaciones localizadas.

Las precipitaciones serán más ligeras, menores a 5 milímetros, en entidades como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos, aunque no se descartan eventos puntuales de mayor intensidad asociados a tormentas eléctricas.

En paralelo, un intenso gradiente de presión a escala regional, sumado a la compleja orografía del sur del país, propiciará rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Oaxaca, lo que podría incrementar el riesgo de caída de árboles, afectaciones a la red eléctrica y complicaciones en la navegación costera.

El contraste térmico será otro de los rasgos dominantes del fin de semana, con temperaturas máximas vespertinas de 35 a 40 grados Celsius en estados del Pacífico y sur del país, mientras que hacia la madrugada del domingo se prevén mínimas de hasta -10 grados en Chihuahua y Durango, así como heladas en amplias zonas del norte, centro y altiplano, un escenario que podría afectar a la población vulnerable y al sector agrícola.

