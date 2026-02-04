México logra su nivel más bajo de sequía en seis años tras crisis hídrica

México registra actualmente su nivel más bajo de sequía en los últimos seis años. Según el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la crisis que afectaba al país desde 2023 comenzó a ceder de manera importante. Por esta razón, el panorama para el sector agrícola y el consumo humano mejora significativamente en gran parte del territorio.

De acuerdo con el Monitor de Sequía, solo el 26% del país presenta algún grado de afectación por falta de agua. Esta cifra representa un avance histórico. Además, las lluvias registradas durante la última temporada ayudaron a llenar las presas que estaban en niveles críticos. Por lo tanto, estados que sufrían escasez extrema ahora muestran una recuperación notable.

Recuperación en estados clave

Por otro lado, la Conagua señaló que el noreste y el centro del país fueron las zonas más beneficiadas. Lugares que vivieron racionamientos severos el año pasado ahora tienen un respiro. Por ello, las autoridades consideran que las políticas de gestión de agua y el clima han favorecido esta tendencia. Sin embargo, todavía existen regiones en el noroeste que necesitan vigilancia constante.

Un reto que continúa

No obstante, los expertos advierten que no se debe bajar la guardia. Aunque el porcentaje de sequía es bajo, el cambio climático sigue siendo una amenaza para el futuro. Por esta razón, el gobierno federal planea mantener los programas de ahorro y tecnificación del riego. Finalmente, se espera que este ciclo positivo ayude a estabilizar los precios de los productos básicos que dependen del campo.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO