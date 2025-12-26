México cierra 2025 como segundo país con menor desempleo en el mundo: Sheinbaum

México concluyó el año 2025 como el segundo país con menor desempleo o desocupación a nivel mundial, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, con base en comparativos internacionales que colocan al país por debajo de naciones desarrolladas como Alemania y Estados Unidos.

En un mensaje difundido en redes sociales, Sheinbaum destacó que la tasa de desempleo en México se ubicó en 2.7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), apenas por encima del 2.6 por ciento reportado por Japón, país que encabeza la lista global de menor desocupación.

De acuerdo con los datos difundidos por la mandataria, México superó en el ranking de desempleo a economías como Alemania (3.8%), Países Bajos (4%), Australia (4.3%) y Estados Unidos (4.6%), entre otras, lo que refleja la posición privilegiada del país en términos de empleo formal al cierre de 2025.

Sheinbaum atribuyó este posicionamiento al desempeño económico y laboral del país, señalando que la transformación en políticas públicas ha contribuido a mantener bajos niveles de desempleo y a favorecer la generación de empleo entre la población.

Especialistas en mercado laboral señalan que, aunque México mantiene una de las tasas de desempleo más bajas del mundo, la informalidad laboral y otros retos estructurales persisten en el país, lo que representa un punto de análisis para las autoridades en el inicio de 2026.

El cierre del año con una tasa de desempleo reducida coloca a México en una posición destacada en comparativos globales de empleo, con cifras oficiales que serán materia de seguimiento por parte de organismos estadísticos y económicos en el próximo año.

