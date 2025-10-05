México recibe 14.1 millones de turistas extranjeros vía aérea en 2025

Entre enero y agosto de 2025, México logró captar 14 millones 87 mil turistas extranjeros que ingresaron por vía aérea, informó la Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

Del total, 9 millones 550 mil llegaron desde Estados Unidos, lo que representa un crecimiento de 1.3 % respecto a 2024 y un aumento de 26.2 % en comparación con 2019.

El segundo mercado emisor fue Canadá, con 1 millón 864 mil visitantes, un avance de 11.2 % frente a 2024 y 16.3 % más que en 2019.

Rodríguez Zamora destacó que estos resultados reafirman el continuo interés de esos mercados en México, respaldado por una conectividad aérea sólida y la diversidad de experiencias turísticas nacionales.

Las cifras reflejadas por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación muestran que los más de 14 millones de visitantes representan un incremento del 1 % con respecto a 2024 y 10.2 % más que en 2019, cuando México recibió 12.784 millones de turistas internacionales.

En cuanto al perfil demográfico, los rangos de 30 a 44 años (28.7 %) y 45 a 59 años (23.8 %) agrupan la mayor proporción de viajeros.

Otros mercados relevantes:

Del Reino Unido arribaron 291 mil 811 turistas , con un crecimiento de 2.4 % frente a 2024 .

El resto de los visitantes vía aérea provino de múltiples países, que en conjunto sumaron 2 millones 381 mil 144 turistas.

La Secretaria enfatizó que el objetivo es seguir fortaleciendo un turismo sostenible, incluyente y de calidad, alineado con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: convertir al turismo en un motor de “Prosperidad Compartida” cuyos beneficios lleguen a todos los involucrados.