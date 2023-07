México no requiere energía nuclear, asegura CFE

“No tenemos planes para crear centrales nucleares”, así respondió este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la preocupación del incremento de plantas nucleares en el país.

Tras el cuestionamiento de un corresponsal de un medio ruso por declaraciones de dirigentes de energía nuclear en cuanto a que el incremento de esta energía sería del 4 al 8% a finales de la década, el mandatario manifestó que México no tiene interés en el tema.

“Yo creo que para evitar especulaciones sería bueno que se dijera con toda claridad que no vamos nosotros a promover la creación de plantas nucleares”.

En conferencia de prensa el mandatario aseveró que la central nuclear de Laguna Verde, ubicada en el estado de Veracruz genera “energía con seguridad” pues cuenta con “mantenimiento permanente” y “atención de organismos especializados”.

México apuesta por energías limpias

Por su parte, el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, reiteró que “no existe un proyecto para impulsar la energía nuclear en México”, ya que la intención de dependencia es la generación de energía a través de proyectos fotovoltaicos.

“Ya el presidente puso en marcha, está por terminarse una planta, la planta más grande de fotovoltaicos, en Sonora y con eso iniciamos un gran periodo de energía limpia en el país a través de tecnología”.

Destacó que las presas de todo el país han renovado su sistema no solo para tener más agua, si no para generar energías limpias.

“De esta manera estamos experimentando todo lo que sea necesario, pero sobre todo ya existe al final de este periodo la energía suficiente, energía limpia para la transformación de este país, no hay un análisis determinado sobre utilizar nuclear”.

Manifestó que si bien algunos países como Alemania están retomando la idea de la energía nuclear, no es el caso de México.