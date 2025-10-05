¿Cuándo y a qué hora juega México en octavos de final del Mundial Sub-20?

La FIFA anunció una modificación en el horario del partido entre las selecciones Sub-20 de Chile y México, correspondiente a los octavos de final del Mundial Sub-20.

El encuentro, inicialmente programado para el martes 07 de octubre a las 16:30 horas (hora local) —13:30 horas tiempo del centro de México— en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, fue reprogramado para las 20:00 horas locales, es decir, 17:00 horas en México.

La decisión busca facilitar una mayor asistencia de público al recinto, considerando el horario vespertino como más conveniente para los aficionados.

México avanzó a la fase eliminatoria como segundo lugar de su grupo, con cinco puntos, tras vencer por 1-0 a Marruecos en su último partido de la fase de grupos. Por su parte, Chile clasificó de forma ajustada al acumular tres unidades y avanzar como uno de los mejores terceros lugares, gracias a la regla del fair play, al registrar menos tarjetas amarillas que Egipto.