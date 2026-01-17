México otorga asilo solo a 3% de migrantes que lo solicitan, alertan activistas

México otorgó protección legal por razones humanitarias a apenas 3% de los migrantes que buscaron asilo entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2025, de acuerdo con estadísticas oficiales y análisis de activistas.

Según el Plan Estratégico del Instituto Nacional de Migración (INM) 2025-2030, en ese periodo se entregaron 5 191 tarjetas por razones humanitarias, frente a 142 145 solicitudes registradas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Las personas que solicitan refugio en México huyen de países afectados por violencia, persecución política, violaciones a derechos humanos o desastres naturales, pero enfrentan largos tiempos de espera, procesos burocráticos extendidos e incertidumbre sobre la resolución de su estatus.

Del total de tarjetas otorgadas, más mujeres que hombres resultaron beneficiados, aunque la diferencia fue relativamente leve, con 2 191 mujeres y 1 938 hombres. Además, la mayoría de quienes recibieron protección provenían de países de América, destacando ciudadanos de Cuba, que representaron más de 79% del total nacional de beneficiarios.

Organizaciones como Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) han señalado que los solicitantes viven en un limbo legal y en condiciones de vulnerabilidad, agravado por retrasos en la recepción y resolución de solicitudes, así como fallas en procesos de acompañamiento.

Académicos y defensores de derechos humanos han advertido que, a pesar de que en 2025 se registraron decenas de miles de solicitudes adicionales de asilo, solo una fracción recibe una respuesta positiva, lo que deja a muchas personas sin acceso a servicios básicos como salud, educación y trabajo.

La reestructura y recortes presupuestales en la Comar también han sido señalados como factores que han reducido la capacidad operativa de la institución, provocando retrasos de más de un año en entrevistas y resoluciones, en contravención a los marcos legales que norman los procedimientos de asilo.

Defensores advierten que la situación coloca a México en una posición desafiante frente a la comunidad internacional, al tiempo que reclaman políticas migratorias más humanas y eficaces que respondan a las crecientes necesidades de protección de quienes huyen de la violencia y persecución.

