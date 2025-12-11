México, cuarto país más peligroso del mundo según ACLED

México figura en el cuarto lugar del ranking mundial de países más peligrosos, de acuerdo con el más reciente Índice de Conflictos y Violencia Política 2025 elaborado por la organización internacional Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés).

El estudio coloca a México detrás de Palestina, Birmania y Siria, países afectados por guerras abiertas o crisis institucionales, y por encima de naciones como Ecuador, Brasil, Haití y Sudán, que también figuran en niveles de riesgo “extremo”.

El reporte anual de ACLED evalúa a cada país con base en cuatro indicadores: letalidad, peligro para civiles, difusión geográfica de la violencia y fragmentación de grupos armados. En el caso de México, estos elementos reflejan la penetración de grupos del crimen organizado, el elevado número de incidentes violentos diarios y el riesgo permanente al que se enfrenta la población civil, situándolo en una posición crítica a escala global.

La inclusión de México en el top cuatro de países más peligrosos del mundo, según ACLED, contrasta con la percepción oficial de mejoras en algunos indicadores de seguridad pública. Organismos internacionales advierten que la violencia que sufre el país, producto de la fragmentación de cárteles y la expansión territorial de sus células, ha elevado la exposición de la sociedad a hechos de alto impacto y agresiones con armas de fuego.

Además, el estudio resalta que, aunque México no enfrenta un conflicto bélico formal, los niveles de violencia y la incidencia de homicidios, ataques a civiles y enfrentamientos entre bandas armadas lo colocan en una situación comparable a la de naciones en guerra o con colapsos institucionales. Esta dinámica ubica a México en una región latinoamericana donde también se observan tendencias de expansión criminal que han aumentado la incertidumbre y la percepción de riesgo entre la ciudadanía.

Expertos internacionales y organizaciones de la sociedad civil han enfatizado que el reconocimiento de México como uno de los países más peligrosos del planeta exige una revisión profunda de las estrategias de seguridad y justicia.