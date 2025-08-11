México brilla en el medallero de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: ellos ganaron oro, plata y bronce

¡Hay medallas de oro, plata y bronce para México! La delegación mexicana ha tenido un arranque de ensueño en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, cosechando medallas que la posicionan como una fuerza en ascenso en el medallero general.

Desde la histórica primera presea dorada hasta una serie de platas y bronces, los atletas nacionales están dejando una huella imborrable en esta justa continental. La Comisión Nacional del Deporte (CONADE) de México ha estado reportando constantemente estos logros que llenan de orgullo a la nación.

El momento cumbre que encendió el medallero para México llegó con el ciclista Iván Aguilar Villegas, quien se consagró como el primer medallista de oro para México en los II Juegos Panamericanos Junior Asu 2025. Aguilar dominó la exigente prueba XCO varonil de ciclismo de montaña con un impresionante tiempo de 1:16:53. Su victoria no solo significó la presea dorada, sino que también puso a México en lo más alto del podio desde el inicio de la justa.

Lee más: Milena Quiroga respalda Torneo de Pesca con causa social en La Paz

En esta misma disciplina, el argentino Nicolás Reynoso y el japonés Eiki Yamauchi completaron el podio. Además, la presencia mexicana se reafirmó con Nils Gutiérrez, quien obtuvo un destacado quinto lugar con un tiempo de 1:21:42, consolidando así el promisorio futuro del ciclismo de montaña nacional. Este oro es visto como un inicio motivante para el resto de la competencia.

Más medallas de oro, plata y bronce para México en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025

El éxito de México no se limita al oro de Aguilar, ya que la delegación ha sumado una valiosa colección de platas y bronces, demostrando la versatilidad y el talento de sus jóvenes deportistas:

Ciclismo de Ruta: José Antonio Prieto subió al podio con una medalla de plata en la prueba contrarreloj individual masculino, registrando un tiempo de 49:23.25 .

subió al podio con una en la prueba contrarreloj individual masculino, registrando un tiempo de . Tiro Deportivo: Sofía Ibarra , originaria de Sonora, se colgó la segunda medalla de plata para México al obtener el 2do lugar en la prueba de pistola de aire 10m femenil con 237 puntos .

, originaria de Sonora, se colgó la para México al obtener el 2do lugar en la prueba de pistola de aire 10m femenil con . Judo: Esta disciplina ha sido una fuente importante de preseas. Aylin Ávila consiguió la medalla de plata , mientras que el judoca Eduardo Sagastegui obtuvo la presea de bronce tras vencer al argentino Galo Villavicencio en el repechaje de los -60 kilogramos.

Esta disciplina ha sido una fuente importante de preseas. consiguió la , mientras que el judoca obtuvo la tras vencer al argentino Galo Villavicencio en el repechaje de los -60 kilogramos. Esgrima: Ana Paredes se llevó el subcampeonato (medalla de plata) en la modalidad de espada.

se llevó el en la modalidad de espada. Remo: La dupla conformada por Roberto Ahumada y José Navarro consiguió una medalla de bronce en la prueba de doble par de remos cortos, con un tiempo de 6:34.71. Esta presea de remo fue una de las primeras obtenidas por México, incluso antes del oro de Aguilar.

La dupla conformada por consiguió una en la prueba de doble par de remos cortos, con un tiempo de 6:34.71. Esta presea de remo fue una de las primeras obtenidas por México, incluso antes del oro de Aguilar. Tiro con arco: Los arqueros Adriana Castillo y Maximo Méndez aseguran medalla de Oro y Plata en # Asu2025 , al clasificar a la gran final por equipos mixtos de compuesto.

El futuro prometedor de México en Asunción 2025

El desempeño de México en estos Juegos Panamericanos Junior Asu 2025 no solo se refleja en las medallas, sino también en las destacadas participaciones que auguran un futuro brillante para el deporte nacional.

Lee más: México Sub-15 arrasa a Estados Unidos y se corona campeón de la Concacaf

Un ejemplo es la seleccionada nacional de tiro deportivo, Andrea Saavedra, quien concluyó en el 4to lugar de la final skeet femenil con 19 puntos, y que además competirá en la prueba de fosa femenil.

¿Cuántas medallas más ganará la delegación mexicana en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025? Esto lo sabremos una vez que terminen las competencias el próximo 23 de agosto.