México rumbo al 60 % del PIB: ¿Qué implica endeudarse tanto?

La deuda de México podría acercarse al 60% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027 según cálculos de Banamex. Ese nivel alerta sobre un deterioro fiscal que compromete la capacidad del país para sostener el gasto público clave.

El aumento proyectado refleja un déficit elevado y una caída persistente en los ingresos petroleros. Expertos advierten que este escenario marca un punto de inflexión para la estabilidad económica nacional de México.

¿Cómo impacta el nivel de deuda de México que llega al 60% del PIB?

Un endeudamiento de ese tamaño obliga al gobierno de México a asignar más recursos al pago de intereses. Esa presión reduce la inversión en infraestructura, salud, educación y programas sociales.

Además, un peso fiscal mayor provoca menor confianza en los mercados financieros. Esta desconfianza eleva el costo del crédito y limita la disponibilidad de capital para proyectos productivos.

¿Qué riesgos enfrenta México si el endeudamiento continúa al alza?

La economía de México queda más expuesta ante crisis externas porque pierde margen para aplicar políticas contracíclicas. Esa vulnerabilidad afecta la capacidad del país para responder con rapidez y evitar golpes fuertes al crecimiento.

También aumentan las probabilidades de futuros ajustes fiscales que involucren recortes o nuevas cargas tributarias. Esos cambios afectan directamente el bienestar de los hogares y la estabilidad macroeconómica.