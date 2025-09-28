México recibe premio como Mejor Destino de Latinoamérica y Centroamérica 2025

Durante la ceremonia de los Latin American World Travel Awards 2025 en Cancún, Quintana Roo, México fue reconocido como el destino líder de Latinoamérica y Centroamérica. La subsecretaria de Turismo, Nathalie Desplas Puel, recibió el galardón en representación de la Secretaría de Turismo.

Desplas agradeció a gobernadores, secretarías estatales y empresarios que han invertido en el turismo nacional. También destacó el esfuerzo de los mexicanos que hacen posible que “México esté de moda”.

“El trabajo conjunto nos ha posicionado como el segundo país más visitado en América y el sexto a nivel mundial, según la ONU Turismo”, señaló.

Resaltó la riqueza cultural y natural del país, especialmente el valor de los Pueblos Originarios y Afrodescendientes, quienes preservan la cultura ancestral. “Reafirmamos nuestro compromiso de promover esta historia milenaria”, dijo.

En el evento, que reunió a líderes y representantes del sector turístico, la subsecretaria enfatizó que México es una potencia turística. Este premio confirma la calidad y diversidad de sus servicios y destinos.

México destaca no solo por sol y playa, sino también por turismo de aventura, romance, salud, gastronomía, rural y reuniones.

Desplas enfatizó que el crecimiento turístico busca ser sostenible y beneficiar a las comunidades locales, promoviendo la “Prosperidad Compartida”.

Recordó que México es el sexto país más visitado en el mundo, con el quinto lugar en recursos culturales y primero en recursos naturales, según el Foro Económico Mundial. Además, es líder en sitios patrimonio mundial con 36 ubicaciones reconocidas por la UNESCO.

Finalmente, destacó el compromiso de la Secretaría de Turismo y el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Ganar un World Travel Award significa estar en la cima del sector y nos motiva a seguir ofreciendo experiencias únicas para viajeros nacionales e internacionales”, concluyó.