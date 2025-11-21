Mexico conquistó el Miss Universo 2025, Fátima Bosch, la mujer mas bella del mundo

México alcanzó este jueves un triunfo histórico luego de que Fátima Bosch se coronara ganadora de Miss Universo 2025, evento realizado en Tailandia y considerado el certamen de belleza más importante del mundo. La representante tabasqueña obtuvo el primer lugar en una final marcada por la tensión y la expectativa.

La noche avanzó entre nerviosismo cuando el jurado comenzó a anunciar a las cinco finalistas, cuyos nombres fueron revelados sin un orden específico, lo que incrementó la emoción entre el público. Las aspirantes que llegaron a esta fase fueron Praveenar Singh (Tailandia), Athisa Manalo (Filipinas), Jennifer Ventura (Venezuela), Fátima Bosch (México) y Olivia Yacé (Costa de Marfil).

Al momento de mencionar el tercer nombre, la tensión ya era total. En ese instante, la mexicana logró posicionarse entre las finalistas y, según testigos, reaccionó con una emoción tan genuina que no pudo contener, reflejando el alivio y la alegría acumulados durante la competencia.

El certamen definió los primeros cinco lugares de la siguiente manera: Costa de Marfil en quinto, Filipinas en cuarto, Venezuela en tercero, Tailandia en segundo y México en el primer sitio con la destacada participación de Fátima Bosch.

La 74.ª edición de Miss Universo 2025, llevada a cabo en Tailandia, estuvo rodeada de expectativa y diversas controversias previas a la final. Durante la gala, la representante mexicana realizó su última pasarela en busca de suceder a Victoria Kjær Theilvig, objetivo que finalmente consiguió.

La final estaba programada para el viernes 21 de noviembre de 2025 en horario local de Tailandia; sin embargo, para el público en México, la transmisión ocurrió el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro del país. Con este triunfo, México suma un nuevo reconocimiento internacional y consolida la trayectoria de Fátima Bosch como una de las figuras más destacadas en el mundo de los certámenes de belleza.