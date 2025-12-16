México, Puerto Rico y República Dominicana no irán a la Serie del Caribe 2026

Las ligas de México, Puerto Rico y República Dominicana anunciaron que no participarán en la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela.

La decisión fue confirmada por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) tras una asamblea extraordinaria.

Falta de condiciones para el torneo

Las tres ligas señalaron que no existen condiciones adecuadas para celebrar el torneo en la sede prevista. Indicaron que los motivos son ajenos al ámbito deportivo. Aunque no se detallaron razones específicas, la decisión fue tomada de manera conjunta se informó.

Incertidumbre sobre el futuro del evento

Con la ausencia de estas ligas, la Serie del Caribe 2026 queda en duda. La CBPC informó que analiza alternativas para realizar el torneo.

Entre las opciones están cambiar la sede, ajustar el formato o mantener la fecha con otros participantes.

Otros equipos invitados

Hasta ahora, Venezuela se mantiene como país anfitrión. También se prevé la participación de Cuba, Panamá y Japón como equipos invitados.

La renuncia ocurre a pocas semanas del evento y marca un golpe importante para el torneo.