México rompe récords turísticos en 2025 con 79 millones de visitantes

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que México alcanzó récords históricos en 2025 en llegada de turistas, visitantes y derrama económica. Entre enero y octubre, el país recibió 79.3 millones de visitantes extranjeros, un incremento del 13.6% respecto a 2024.

Del total, 38.4 millones correspondieron a turistas internacionales, aquellos que pernoctan en el país, mientras que el turismo nacional creció en 3 millones de personas comparado con el año anterior.

Principales países emisores y concentración de turistas

Rodríguez destacó que Italia, Argentina y Canadá aumentaron su presencia en México, aunque Estados Unidos sigue representando el 67% del total de llegadas.

Impacto económico y empleo

El Producto Interno Bruto Turístico alcanzó 2.71 billones de pesos, equivalente al 8.7% de la economía nacional. Además, la Inversión Extranjera Directa Turística (IEDT) sumó 787.6 millones de dólares hasta el tercer trimestre, un crecimiento del 40.3% respecto a 2024, principalmente en infraestructura como hoteles y departamentos con servicios integrados.

El aumento de capital también impactó el mercado laboral, donde el sector turístico emplea a 5 millones de personas, es decir, casi uno de cada diez puestos de trabajo en México.

Destinos con mayor crecimiento

Algunos destinos experimentaron crecimientos significativos en 2025, como Mazatlán, Puerto Vallarta, Mérida, Puebla, Acapulco y Zacatecas, resaltó la secretaria durante la primera conferencia mañanera de 2026.

Proyecciones para cierre de año

Con estos indicadores, el gobierno federal estima que 2025 cierre con 48 millones de turistas, alrededor de tres millones más que en 2024, y con una derrama económica 6.5% superior a la del año anterior.

