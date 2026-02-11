México pide mantener la calma ante brote de sarampión: Ssa reporta 9 mil 74 casos acumulados

La Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno de México hizo un llamado urgente a la población para mantener la calma tras confirmarse que el país registra un acumulado de 9 mil 074 casos de sarampión entre el año 2025 y lo que va de 2026.

A pesar del incremento en la curva epidemiológica, las autoridades sanitarias enfatizaron que se cuenta con el abasto suficiente de vacunas y que los cercos sanitarios están activos para contener la propagación del virus en las entidades más afectadas.

El reporte más reciente detalla que, del total acumulado, 2 mil 642 casos corresponden únicamente a los primeros meses de 2026, lo que refleja una aceleración en los contagios tras el brote iniciado en febrero de 2025.

Hasta el momento, se han confirmado 28 defunciones asociadas a esta enfermedad, siendo Chihuahua el estado con mayor mortalidad al registrar 21 decesos.

La estrategia federal se centra en identificar cadenas de transmisión para aplicar dosis de refuerzo de forma inmediata.

Ante la alerta emitida por organismos internacionales, la Ssa reiteró que el sarampión es una enfermedad prevenible mediante la vacunación.

El grupo de edad más vulnerable sigue siendo el de menores de 1 a 9 años, quienes concentran 2 mil 266 casos confirmados, seguidos por jóvenes de 25 a 29 años.

Las autoridades instan a los padres de familia a revisar las cartillas nacionales de salud y acudir a las unidades médicas para completar los esquemas de sus hijos.

Contexto epidemiológico y estados más afectados

Para entender la magnitud de la situación actual, es necesario precisar que la tasa de incidencia ha mostrado variaciones significativas por región.

Actualmente, el estado de Jalisco se posiciona como el foco principal del brote con 1,529 casos, seguido por Chiapas con 282 y la Ciudad de México con 149 registros.

Históricamente, el brote cobró fuerza en el norte del país durante 2025, pero la movilidad humana ha extendido la presencia del virus a casi todo el territorio nacional, obligando a intensificar las campañas en plazas públicas y terminales.

Para frenar esta tendencia, la Secretaría de Salud ha desplegado brigadas en zonas de alta concurrencia. Se recuerda a la ciudadanía que la vacuna es gratuita y segura.

En estados como Jalisco, se han implementado medidas adicionales como el uso preventivo de cubrebocas en municipios con alta transmisión, buscando reducir el impacto de esta enfermedad altamente contagiosa que hoy mantiene a las autoridades en vigilancia permanente.

