México a punto de perder el estatus de país libre de sarampión ante la OMS

La Secretaría de Salud (SSA) emitió una alerta institucional debido a que México se encuentra en una situación crítica para mantener su certificación como país libre de transmisión endémica de sarampión. De acuerdo con información de la dependencia y reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el país no ha logrado alcanzar las metas de cobertura de vacunación necesarias para garantizar la inmunidad de rebaño.

La alerta surge tras el registro de brotes y casos importados que han puesto a prueba la vigilancia epidemiológica nacional. Las autoridades sanitarias señalaron que para mantener el estatus de “país libre”, es imperativo que al menos el 95% de la población infantil cuente con el esquema completo de vacunación (SRP), una cifra que se ha visto comprometida en los últimos años debido a fallas en el suministro y la logística de distribución.

El Riesgo: La OPS/OMS evalúa anualmente la capacidad de respuesta y la cobertura de vacunación de los países miembros.

La Causa: Bajos niveles de inmunización y el flujo constante de casos importados de otras regiones.

La Consecuencia: De perderse la certificación, México retrocedería décadas en materia de control de enfermedades prevenibles por vacunación.

Perder esta certificación implicaría que el sarampión ha vuelto a circular de manera sostenida en territorio mexicano, lo que obligaría a reestructurar los protocolos de salud pública y podría derivar en restricciones sanitarias internacionales.

La SSA hizo un llamado urgente a los padres de familia para acudir a los centros de salud y completar los esquemas de vacunación de los menores, enfatizando que la prevención es la única herramienta para evitar el retorno de esta enfermedad altamente contagiosa.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/