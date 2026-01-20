Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 20 de Enero, 2026
HomeSalud y BienestarMéxico en alerta máxima: Prórroga de la OPS para salvar estatus libre de sarampión
Salud y Bienestar

México en alerta máxima: Prórroga de la OPS para salvar estatus libre de sarampión

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) otorgó a México una prórroga de dos meses para frenar el brote de sarampión y evitar perder su certificación sanitaria
20 enero, 2026
0
24
Llamado a vacunarse por tres casos de sarampión en BCS

Foto: Archivo

En un momento crítico para la salud pública nacional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha concedido a México una prórroga de dos meses para contener el brote epidemiológico de sarampión que afecta al territorio.

Esta medida surge tras el reporte de 7,131 casos confirmados y 24 defunciones acumuladas hasta enero de 2026, lo que pone en riesgo inminente el estatus de “país libre de transmisión endémica”.

El Secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó que el país ha sido citado a una revisión técnica definitiva el próximo 13 de abril de 2026.

El resurgimiento de esta enfermedad, considerada más contagiosa que el COVID-19, ha logrado extenderse a las 32 entidades federativas, teniendo su epicentro en estados como Chihuahua, Jalisco y Chiapas.

La estrategia de la Secretaría de Salud (SSA) se centra ahora en intensificar la vacunación para alcanzar una cobertura del 95%, nivel indispensable para cortar la cadena de transmisión.

Las autoridades advierten que si la circulación del virus persiste por más de un año de forma ininterrumpida, la certificación internacional se perderá irremediablemente, tal como ocurrió recientemente con Canadá.

Actualmente, el grupo de edad más vulnerable son los menores de uno a cuatro años, seguidos por adultos jóvenes que no cuentan con esquemas completos.

La OPS y la OMS mantienen una vigilancia estrecha sobre la región, ya que Estados Unidos también enfrenta una crisis similar.

La meta del gobierno federal es inmunizar a la población rezagada y asegurar que los cercos sanitarios en zonas de alta movilidad, como las áreas de jornaleros agrícolas, funcionen con eficacia antes de la reunión trilateral de abril.

Acciones urgentes ante el riesgo epidemiológico regional

Para dar contexto, es importante recordar que la región de las Américas perdió su estatus general de eliminación en noviembre de 2025 debido a los brotes en el norte del continente.

En México, el primer caso importado de este brote se detectó en febrero de 2025, y desde entonces la vigilancia epidemiológica ha detectado una propagación vinculada a brechas de vacunación profundizadas durante la pandemia.

Instituciones como la UNAM y el IPN han colaborado en el análisis de datos, subrayando que una persona infectada puede transmitir el virus hasta a 18 personas más, lo que exige una respuesta de salud pública sin precedentes.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

  • Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México

Autor

  • Demis Salinas

    ¡Hola! Soy Demis Paúl Salinas, redactor web del sitio Tribuna de México (tribunademexico.com) publico notas periodísticas mayormente enfocadas en la salud preventiva de los mexicanos. Así mismo, me encargo de difundir las recomendaciones y avisos sanitarios de la PROFECO, Secretaría de Salud, COFEPRIS, COEPRIS, IMSS, ISSSTE, del programa Salud Casa por Casa del Bienestar, OMS, OPS y demás organismos médicos y estudios de universidades como la UNAM, Universidad de Guadalajara, UABCS, Tecnológico de Monterrey, Instituto Politécnico Nacional (IPN).

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasOPSsarampiónSecretaría de Salud
Articulo anterior

Villa Group envía sus condolencias a Narciso Agúndez Montaño

Siguiente articulo

Los Cabos impulsa su presencia en Fitur para conquistar el mercado europeo