México en alerta máxima: Prórroga de la OPS para salvar estatus libre de sarampión

En un momento crítico para la salud pública nacional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha concedido a México una prórroga de dos meses para contener el brote epidemiológico de sarampión que afecta al territorio.

Esta medida surge tras el reporte de 7,131 casos confirmados y 24 defunciones acumuladas hasta enero de 2026, lo que pone en riesgo inminente el estatus de “país libre de transmisión endémica”.

El Secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó que el país ha sido citado a una revisión técnica definitiva el próximo 13 de abril de 2026.

El resurgimiento de esta enfermedad, considerada más contagiosa que el COVID-19, ha logrado extenderse a las 32 entidades federativas, teniendo su epicentro en estados como Chihuahua, Jalisco y Chiapas.

La estrategia de la Secretaría de Salud (SSA) se centra ahora en intensificar la vacunación para alcanzar una cobertura del 95%, nivel indispensable para cortar la cadena de transmisión.

Las autoridades advierten que si la circulación del virus persiste por más de un año de forma ininterrumpida, la certificación internacional se perderá irremediablemente, tal como ocurrió recientemente con Canadá.

Actualmente, el grupo de edad más vulnerable son los menores de uno a cuatro años, seguidos por adultos jóvenes que no cuentan con esquemas completos.

La OPS y la OMS mantienen una vigilancia estrecha sobre la región, ya que Estados Unidos también enfrenta una crisis similar.

La meta del gobierno federal es inmunizar a la población rezagada y asegurar que los cercos sanitarios en zonas de alta movilidad, como las áreas de jornaleros agrícolas, funcionen con eficacia antes de la reunión trilateral de abril.

Acciones urgentes ante el riesgo epidemiológico regional

Para dar contexto, es importante recordar que la región de las Américas perdió su estatus general de eliminación en noviembre de 2025 debido a los brotes en el norte del continente.

En México, el primer caso importado de este brote se detectó en febrero de 2025, y desde entonces la vigilancia epidemiológica ha detectado una propagación vinculada a brechas de vacunación profundizadas durante la pandemia.

Instituciones como la UNAM y el IPN han colaborado en el análisis de datos, subrayando que una persona infectada puede transmitir el virus hasta a 18 personas más, lo que exige una respuesta de salud pública sin precedentes.

