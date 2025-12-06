¿Quiénes serán los rivales de México en el Mundial de Futbol 2026?

La pregunta central rumbo al Mundial de Futbol 2026 finalmente tiene respuesta: ¿Quiénes son los equipos que enfrentarán a México en la fase de grupos? La selección nacional, ubicada en el Grupo A, ya conoce a dos de sus tres rivales confirmados: Sudáfrica y Corea del Sur, mientras que el último saldrá del repechaje europeo que definirá entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia o Irlanda.

El debut será el jueves 11 de junio ante Sudáfrica en el emblemático Estadio Azteca, donde México protagonizará la Ceremonia de Inauguración del torneo que organiza la Federación Internacional de Futbol Asociado FIFA. Este escenario histórico recibirá por tercera vez un partido inaugural, un hecho sin precedentes en la historia de las Copas del Mundo.

En su segundo compromiso, programado para el 18 de junio, la selección jugará ante Corea del Sur en el Estadio Akron, en Guadalajara. Este duelo marcará un nuevo capítulo entre ambas selecciones, cuyas dos confrontaciones previas en Mundiales terminaron en derrotas para los mexicanos, de acuerdo con los antecedentes históricos.

El tercer rival será el ganador del repechaje 4 de la UEFA, que se disputará entre los ya mencionados Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia o Irlanda. Este encuentro está programado para el miércoles 24 de junio, donde México buscará asegurar su pase a la siguiente ronda. La definición del cupo europeo se resolverá hasta la Fecha FIFA de marzo.

Las autoridades deportivas destacaron que el nuevo formato del Mundial de Futbol 2026, compartido por México, Estados Unidos y Canadá, incrementa la importancia de cada partido en la fase inicial. En declaraciones reproducidas en tercera persona, se señaló que el grupo será “exigente y clave para recuperar confianza tras Qatar 2022”.

El sorteo determinó un calendario que permitirá a México disputar dos de sus tres duelos en territorio nacional, una ventaja que podría influir en su desempeño. El Estadio Azteca será el epicentro del torneo, mientras que el Estadio Akron complementará la participación mexicana como uno de los tres anfitriones.

En los antecedentes, México ha enfrentado a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia —esta última en su etapa como Checoslovaquia— en distintas ediciones mundialistas. En estos encuentros, la selección mexicana ha experimentado resultados mixtos que elevan las expectativas para esta nueva edición.