México Rojo, Charros de Jalisco, es el campeón de la Serie del Caribe

En una jornada histórica para el beisbol invernal, el conjunto de México Rojo, representado por los Charros de Jalisco, se alzó como el nuevo campeón de la Serie del Caribe 2026. El encuentro, definido en entradas extras, concluyó con una pizarra de 12 carreras a 11 sobre México Verde, escuadra que defendió los colores de los Tomateros de Culiacán. Este triunfo representa un hito, pues es la primera vez que dos equipos mexicanos disputan el juego por el trofeo en la Serie del Caribe.

El desenlace llegó en la parte baja de la décima entrada, cuando la tensión en el diamante era máxima. Con el marcador empatado, un lanzamiento descontrolado del pitcher de México Verde, Guadalupe Sánchez, permitió que Wielanski cruzara el plato con la carrera de la victoria para los Charros de Jalisco. Previamente, Mateo Gil había negociado una base por bolas clave tras un “wild pitch” que permitió el empate momentáneo, sentenciando así la final.

México Verde había logrado una remontada épica en la novena entrada gracias a la actuación de Víctor Mendoza. El bateador de los Tomateros de Culiacán conectó su segundo jonrón del encuentro para igualar la pizarra y forzar los “extra innings”. A pesar del esfuerzo ofensivo de los culichis, el pitcheo de relevo de los tapatíos logró contener la amenaza en la alta de la décima, dejando la mesa puesta para el festejo local.

El partido fue un intercambio constante de golpes ofensivos. Desde la segunda entrada, los Charros de Jalisco tomaron la delantera con un sencillo productor de Michael Wielansky. Sin embargo, los Tomateros de Culiacán respondieron con un rally de seis carreras en el sexto capítulo, demostrando por qué fueron un rival digno en esta final. La labor de Bligh Madris también fue fundamental para el ahora campeón, al conectar un cuadrangular de línea por el jardín derecho.

Al finalizar el encuentro, se informó que el equipo de México Rojo celebró con su afición en Zapopan, destacando que el beisbol mexicano es el verdadero ganador. Las autoridades deportivas recalcaron que el trofeo se queda en casa, consolidando el dominio de la Liga Mexicana del Pacífico en la región caribeña tras este enfrentamiento inédito.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO.

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/