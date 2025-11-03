¡Victoria geopolítica! México será la sede central de la APEC 2028

México aseguró una histórica victoria diplomática al ser designado sede de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en 2028. Esta decisión fundamental se alcanzó por aclamación unánime de los líderes de las 21 economías que integran dicho organismo internacional.

El país fungirá como un puente crucial entre las Américas y el continente asiático, congregando en 2028 a la totalidad de la cuenca del Pacífico. El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, enfatizó que este logro demuestra la gran importancia que el país ha adquirido a nivel global.

La elección de México como anfitrión se concretó durante la declaración oficial emitida en Gyeongju, Corea del Sur. El Secretario Ebrard acudió a esta relevante reunión internacional en representación directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué implica la sede APEC para el reconocimiento global de México?

Marcelo Ebrard destacó que esta elección es un gran reconocimiento a la labor de la presidenta Sheinbaum y reafirma la importancia de la nación a nivel mundial. El secretario subrayó el amplio reconocimiento internacional de la figura de Claudia Sheinbaum, validando la gestión de su relación con los Estados Unidos y los avances de su Plan México.

Ebrard pudo constatar este apoyo ante la presencia de más de 20 líderes globales, pues señaló que la designación es un gran respaldo a Claudia Sheinbaum. Este soporte internacional también valida la forma en que el gobierno mexicano está manejando su relación comercial con Washington.