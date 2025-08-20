México se consolida como el segundo destino más visitado del continente americano

México se posicionó como el segundo país más visitado del continente americano en 2024, con 45 millones de turistas internacionales, según el World Tourism Barometer de ONU Turismo. La cifra representa un aumento del 7.4 % en comparación con 2023.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que estos resultados reflejan el papel de México como potencia turística global, impulsando un modelo que genera bienestar en todas las regiones del país.

ONU Turismo colocó a México sólo por debajo de Estados Unidos (72.4 millones) y por encima de Canadá (19.9 millones) y República Dominicana (8.5 millones), reconociendo su riqueza cultural, natural y gastronómica.

🏖️ Cifras destacadas del turismo en 2024:

86.4 millones de visitantes internacionales (+15.5 % vs. 2023)

23.2 millones de turistas internacionales por vía aérea (+1.5 % vs. 2023)

Gasto medio por turista aéreo: 1,167 dólares (+3.6 % vs. 2023)

Ingresos por turismo: 18,680.8 millones de dólares en el primer semestre de 2025 (+6.3 % vs. 2024)

En los primeros seis meses de 2025, México recibió 23.4 millones de turistas internacionales, 7.3 % más que en 2024, superando el total anual de Canadá del año anterior.

🧳 Otros datos relevantes:

Cruceros : 5.7 millones de pasajeros en el primer semestre (+9.6 % vs. 2024)

Excursionistas: derrama económica de 484.2 millones de dólares (+11.3 % vs. 2024)

Rodríguez Zamora subrayó que este crecimiento fortalece la economía local y refleja la confianza del turismo internacional en México.

