México se prepara para el Segundo Simulacro Nacional de este 19 de septiembre

Con el propósito de reforzar la preparación ciudadana ante desastres naturales, el Gobierno de México realizará el Segundo Simulacro Nacional 2025 el jueves 19 de septiembre a las 12:00 horas (tiempo del centro del país).

La hipótesis principal será un sismo de gran magnitud, aunque cada estado podrá adaptar el escenario a los riesgos más comunes en su región, como huracanes, incendios o explosiones.

Cómo participar

Registro: inmuebles públicos o privados deben inscribirse en simulacronacional.sspc.gob.mx antes del 18 de septiembre a las 11:59 horas.

Preparativos: las brigadas internas revisarán rutas de evacuación, salidas de emergencia y zonas seguras.

Durante el ejercicio: la primera alerta se emitirá vía telefonía celular y medios oficiales.

Después del simulacro: cada institución llenará un reporte de resultados para medir tiempos de respuesta y áreas de mejora.

Protección Civil federal recordó que la participación es gratuita y abierta a toda la población. El simulacro no representa un riesgo real, sino que busca fortalecer la cultura de la prevención en memoria de los sismos ocurridos en México un 19 de septiembre.

