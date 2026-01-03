Sheinbaum condena ofensiva de EE.UU. en Venezuela y exige a la ONU frenar la escalada

La reacción de México marcó un punto de inflexión diplomático tras la ofensiva militar de Estados Unidos en Venezuela, al condenar de forma enérgica las acciones armadas y advertir sobre el riesgo de una desestabilización regional con consecuencias imprevisibles para América Latina y el Caribe.

La Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvo que los ataques ejecutados por fuerzas estadounidenses en Caracas y otras ciudades venezolanas constituyen una violación directa a la Carta de las Naciones Unidas, al tratarse de una acción militar unilateral contra un Estado soberano, principio que México ha defendido históricamente como eje de su política exterior.

El pronunciamiento oficial, difundido por la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayó que el uso de la fuerza no solo contraviene el derecho internacional, sino que erosiona los mecanismos multilaterales creados precisamente para evitar conflictos armados entre naciones, especialmente en regiones declaradas como zonas de paz.

La Cancillería mexicana urgió a la Organización de las Naciones Unidas a intervenir de inmediato para desactivar la confrontación, facilitar canales de diálogo y generar condiciones que permitan una salida pacífica, sostenible y conforme a las normas internacionales vigentes.

El mensaje de México cobró mayor relevancia luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara públicamente un ataque a gran escala contra Venezuela y afirmara que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y sacados del país, una versión que ha sido objeto de contradicciones y tensiones diplomáticas.

Desde Caracas, el Gobierno venezolano respondió solicitando una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, al considerar que los bombardeos estadounidenses representan una amenaza directa a la soberanía nacional y a la seguridad de la población civil.

La incertidumbre se profundizó cuando la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, declaró que se desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama, lo que alimentó la confusión internacional y elevó la presión sobre los organismos multilaterales para esclarecer los hechos.

México advirtió que cualquier acción militar en la región pone en grave riesgo la estabilidad continental, al recordar que América Latina y el Caribe se han construido como una zona de paz basada en el respeto mutuo, la no intervención y la solución pacífica de las controversias.

En un escenario marcado por versiones encontradas, reacciones diplomáticas y ausencia de consensos globales, la postura mexicana se posiciona como un llamado directo a la legalidad internacional frente a una crisis que amenaza con reconfigurar el equilibrio político en el hemisferio.

