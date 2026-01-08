Sube la TUA en AICM, AIFA y los principales aeropuertos de México

El arranque de 2026 llegó con un ajuste directo al bolsillo de los pasajeros aéreos en México, luego de que varios de los aeropuertos más importantes del país actualizaran al alza la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), un cobro obligatorio incluido en el precio final de los boletos y que impacta tanto a viajeros nacionales como internacionales.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México encabeza este ajuste con nuevas tarifas que lo colocan entre los aeródromos más caros del país para vuelos internacionales, al fijar la TUA en poco más de mil 20 pesos por pasajero, mientras que en vuelos nacionales el cobro supera los 537 pesos, un incremento moderado en términos porcentuales, pero significativo por el volumen de usuarios que transitan diariamente por la terminal capitalina.

El aumento no fue aislado y se replicó en otros nodos estratégicos del sistema aeroportuario mexicano, incluidos Guadalajara, Los Cabos, Monterrey, Toluca y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, reflejando una tendencia generalizada de ajuste en las tarifas asociadas al uso de infraestructura aérea al inicio del nuevo año.

Guadalajara y Los Cabos se mantienen en el grupo de aeropuertos con las TUAs internacionales más elevadas del país, con cobros que alcanzan los mil 404 pesos por pasajero, una cifra que consolida a ambas terminales como las más costosas para quienes viajan al extranjero, especialmente en destinos turísticos con alta demanda internacional.

En contraste, el AIFA, Toluca y Monterrey continúan posicionándose como alternativas con tarifas más bajas, particularmente en vuelos nacionales, donde el aeropuerto de Santa Lucía registra una de las TUAs más reducidas del sistema, aunque también aplicó ajustes tanto en rutas nacionales como internacionales.

Este incremento ocurre en un contexto de fuertes inversiones en infraestructura aeroportuaria, particularmente en el AICM, donde la remodelación de las terminales 1 y 2 presenta un avance cercano al 35 por ciento, como parte de la preparación para la Copa Mundial de Futbol de 2026, evento que incrementará de forma sustancial el flujo de pasajeros internacionales.

Las autoridades aeroportuarias han defendido el ajuste tarifario como un mecanismo necesario para financiar obras de modernización, mejorar la movilidad interna, renovar áreas críticas y elevar los estándares de seguridad y confort, en un sistema que enfrenta una presión creciente por la recuperación del tráfico aéreo y la llegada de grandes eventos internacionales.

El Grupo Aeroportuario Marina ha señalado que las nuevas áreas en operación en el AICM forman parte de un paquete integral de obras que busca reducir cuellos de botella y optimizar la experiencia del pasajero, aunque para los usuarios el impacto inmediato se traduce en boletos más caros desde el primer día del año.

Para aerolíneas y viajeros frecuentes, la actualización de la TUA representa un factor adicional a considerar en la planeación de viajes durante 2026, especialmente en rutas internacionales, donde el costo aeroportuario puede marcar una diferencia relevante en el precio final frente a otros destinos de la región.

