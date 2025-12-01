México suspende importaciones de productos de cerdo de España ante el brote de peste porcina

El gobierno de México anunció la suspensión inmediata de las importaciones de carne de cerdo y productos porcinos procedentes de España, tras confirmarse un brote de Peste Porcina Africana (PPA) en la localidad de Cerdanyola del Vallès, en la provincia de Barcelona.

La medida fue adoptada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en apego a protocolos sanitarios internacionales. La restricción abarca no solo las importaciones comerciales, sino también productos transportados por viajeros: carnes frescas, jamones, salchichas, embutidos, productos madurados, despojos porcinos, y materia prima para alimentos de mascotas.

La decisión de México responde al primer brote registrado de PPA en España desde 1994, cuando dos jabalíes silvestres dieron positivo al virus. La alerta sanitaria ha motivado también la suspensión de cerca de 120 certificados sanitarios de exportación de carne de cerdo española, en tanto se investiga la extensión del brote.

Lee más: OMS advierte que la pérdida de confianza en las vacunas podría detonar brotes graves de enfermedades prevenibles

El impacto de la suspensión podría sentirse en el mercado mexicano, donde la carne de cerdo importada (aunque en menor proporción) se incluye en productos típicamente demandados durante festividades como Navidad y Año Nuevo. España, pese a ser un proveedor secundario respecto a Estados Unidos y Canadá, juega un papel relevante sobre todo en carnes curadas y embutidos de alto valor.

Lee más: COFEPRIS emite alerta nacional tras detectar dispositivos de anestesia falsificados en hospitales del país

Con esta medida, México busca asegurar la sanidad de su industria porcícola nacional y evitar las consecuencias que un eventual brote de peste porcina podría generar en granjas domésticas. Mientras tanto, las autoridades permanecerán atentas al desarrollo del brote en España y a los reportes zoosanitarios que determinen si se restablece o no el comercio con carne de cerdo española.