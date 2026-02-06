Dos estados suspenden clases presenciales debido a la propagación del sarampión en México

¡Vacúnate! La Secretaría de Educación Pública (SEP) y autoridades de salud en distintas entidades han determinado las clases y actividades presenciales en planteles educativos debido a la detección de nuevos brotes de Sarampión en México.

Esta medida busca frenar la cadena de contagios de una enfermedad altamente infecciosa que pone en riesgo a la población infantil que no cuenta con el esquema de vacunación completo. El protocolo se activa de manera inmediata para garantizar la seguridad de los alumnos y docentes ante la alerta epidemiológica.

El despliegue de estas acciones responde a la necesidad de contener la propagación del virus, que se transmite por gotas de saliva y contacto directo. Estados como Jalisco y Aguascalientes son los que han mandado a los estudiantes a casa con la finalidad de evitar un brote mayor de sarampión que sature los servicios de Salud y Bienestar.

En el estado de Jalisco, la primera medida preventiva fue implementar el uso obligatorio de cubrebocas dentro de las instituciones educativas como una barrera adicional, no obstante, los docentes decidieron que esta medida no era suficiente.

En Jalisco han suspendido las clases presenciales, principalmente en los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG): Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, además de Tepatitlán de Morelos y Atotonilco El Alto, municipios en donde se han registrado más contagios de sarampión.

En tanto, en el vecino estado de Aguascalientes, los planteles de educación básica, primaria y secundaria también han suspendido las clases en las aulas como una forma de frenar el contagio de sarampión en la región.

Las autoridades educativas y sanitarias de Jalisco y Aguascalientes ya han solicitado a los padres de familia revisar las cartillas de vacunación y acudir a los centros de salud más cercanos para aplicar la dosis correspondientes a sus hijos.

Es fundamental que la ciudadanía no baje la guardia y siga las indicaciones oficiales.

