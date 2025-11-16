México y Uruguay empatan sin goles, rumbo al Mundial 2026

Las selecciones de México y Uruguay concluyeron su encuentro de preparación rumbo al Mundial de Futbol 2026 con un empate sin goles en un partido amistoso marcado por roces constantes y conatos de bronca. El duelo se llevó a cabo en el Estadio Corona, donde la afición esperaba un choque de mayor intensidad ofensiva.

Desde el inicio, México buscó imponer ritmo, consciente de que esta era la última Fecha FIFA del año y la recta final hacia la gran justa mundialista. Sin embargo, la Selección uruguaya, dirigida por Marcelo Bielsa, mantuvo un esquema ordenado y físicamente exigente.

El técnico sudamericano, según reportes, señaló que su equipo se mostró “disciplinado y competitivo”, comentario que fue retomado por la prensa en tercera persona. Con figuras experimentadas de la Liga MX como Sebastián Cáceres y Rodrigo Aguirre, Uruguay añadió expectativa al ambiente del encuentro.

A pesar de la expectativa generada en México, especialmente por recibir a una potencia sudamericana, el marcador permaneció inmóvil. Los acercamientos de ambos equipos no lograron concretarse, y el juego derivó en un partido ríspido, donde las fricciones superaron a las oportunidades de gol.

Hacia el cierre del encuentro, las dos selecciones protagonizaron momentos de tensión que obligaron a la intervención arbitral, aunque sin mayores consecuencias. De esta manera, México y Uruguay cerraron un duelo trabado, sin anotaciones, pero con alta intensidad, como parte de su ruta hacia el Mundial de Futbol 2026.