México vence a Bolivia con gol de Berterame, pero el funcionamiento genera dudas

La Selección Mexicana cerró su gira sudamericana con una victoria por 1-0 ante Bolivia en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera. El único tanto del encuentro llegó al minuto 68 por obra de Germán Berterame, quien aprovechó un error en la salida del arquero Carlos Lampe para mandar el balón al fondo de las redes. Sin embargo, más allá del resultado, el funcionamiento del equipo de Javier Aguirre dejó muchas interrogantes.

A pesar de tener la posesión del balón (52.8%), el Tri se vio inoperante en el último tercio del campo. Bolivia, con menos recursos en el papel, fue mucho más agresivo y generó un volumen de juego que puso en aprietos a la zaga mexicana en varias ocasiones. La falta de centros efectivos y la nula conexión entre el medio campo y la delantera fueron las constantes de un México que apenas pudo inquietar el arco rival.

Un récord histórico empañado por las dudas

Para Javier Aguirre, este partido representó su victoria número 50 al frente del Tri, una cifra histórica que lo empata con la leyenda Ignacio Trelles y lo deja a un solo triunfo de igualar el récord de Bora Milutinovic. Pero la estadística personal poco consuela a una afición que vio cómo Bolivia disparó 13 veces al arco, mientras que México solo lo hizo en tres ocasiones.

La escuadra boliviana, liderada por Ramiro Vaca y Bruno Miranda, fue superior en intensidad. El portero mexicano tuvo que emplearse a fondo en cuatro intervenciones clave para evitar el empate, lo que evidencia las facilidades defensivas que otorgó el conjunto nacional. La indisciplina también fue un factor, ya que México terminó con cinco amonestados en un duelo que se suponía de carácter amistoso y de ensayo táctico.

Islandia: El próximo examen

El camino rumbo a la Copa del Mundo 2026 continuará en febrero, cuando México se mida ante Islandia. Ese duelo será crucial para que Aguirre defina finalmente la base de jugadores que encararán el Mundial. La exigencia será máxima, pues la crítica especializada coincide en que el equipo necesita una mejora sustancial en la generación ofensiva si quiere competir dignamente como coanfitrión.

En conclusión, el triunfo en Santa Cruz de la Sierra suma en lo numérico, pero resta en la confianza colectiva. A menos de cinco meses de la inauguración del Mundial, las dudas sobre la solidez defensiva y la creatividad en el ataque persisten. El reto para el cuerpo técnico será transformar estos resultados aislados en un funcionamiento que convenza y, sobre todo, que ilusione a la nación.

