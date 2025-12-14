México vence a Canadá por primera vez en futbol americano Senior ¡Triunfo agónico en tiempo extra!

Un regreso esperado

Luego de 10 años de ausencia, la Selección Mexicana de Futbol Americano categoría Senior volvió a los emparrillados con un triunfo histórico: 41-34 sobre Canadá, en un duelo que se definió en tiempo extra en el estadio Wilfrido Massieu del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Lee más: Jinete mexicano conquista el primer lugar en concurso de salto en Estados Unidos

Un partido de alto voltaje

El encuentro fue intenso desde el inicio. México se fue al descanso con ventaja de 17-13, pero los visitantes reaccionaron en la segunda mitad y lograron darle la vuelta.

La escuadra mexicana respondió con 17 puntos consecutivos, aunque Canadá volvió a empatar el marcador 34-34, enviando el juego al tiempo extra.

En la primera serie ofensiva, el quarterback Iker Ayala consiguió una anotación terrestre para el 41-34 definitivo. Los canadienses aún tuvieron una última oportunidad, pero la defensa mexicana interceptó el balón, sellando la victoria en medio de la euforia de la afición.

El rival y el contexto

La selección canadiense venía de participar en un triangular ante Alemania e Italia, escuadras a las que venció. Canadá ha sido uno de los principales impulsores para retomar los campeonatos Seniors, lo que dio mayor relevancia a este amistoso en la capital mexicana.

Palabras del coach

El entrenador Félix Buendía destacó el compromiso de sus jugadores:

“Nuestros jugadores siempre creyeron. En todo este proceso se comprometieron y aquí están los resultados. México está dominando en el Flag Football y también en el Senior”.

Un triunfo con sabor histórico

La victoria no solo representa un logro deportivo, sino también un símbolo de crecimiento para el futbol americano mexicano, que busca consolidarse en la categoría Senior y demostrar que puede competir al más alto nivel internacional.