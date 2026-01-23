México vence a Panamá y rompe racha negativa

La selección mexicana logró una sufrida victoria de 1-0 ante su similar de Panamá este jueves 22 de enero, poniendo fin a una racha de seis encuentros consecutivos sin conocer el triunfo. En un duelo que marcó el regreso de México a la actividad en este año mundialista, el conjunto dirigido por Javier Aguirre encontró la fortuna en el tiempo de compensación. La escuadra nacional, que arrastraba resultados negativos desde sus últimos compromisos ante Uruguay y Paraguay, finalmente pudo celebrar ante su afición en el inicio de su preparación para la justa de 2026.

El desenlace del encuentro llegó al minuto 92, cuando Jesús Gallardo realizó un desborde efectivo dentro del área rival. El lateral mandó un centro peligroso que terminó impactando en el defensor canalero Ricardo Peralta, quien terminó enviando el esférico al fondo de su propia red. Con este autogol fortuito de Peralta, el equipo tricolor logró destrabar un partido que parecía sentenciado al empate, permitiendo que el proyecto del ‘Vasco’ Aguirre retomara confianza de cara a los próximos retos internacionales.

Cabe destacar que la selección mexicana no ganaba desde hace poco más de dos meses, acumulando una presión considerable sobre el cuerpo técnico. Por su parte, el combinado de Panamá, dirigido por Thomas Christiansen, llegaba a este compromiso con un paso sólido tras haber asegurado su boleto al Mundial 2026 como líder invicto de su grupo. Sin embargo, la insistencia de jugadores como Jesús Gallardo en los instantes finales fue suficiente para inclinar la balanza a favor del cuadro local.

La victoria obtenida mediante el error de Ricardo Peralta representa un alivio estadístico para el balompié nacional. Antes de este jueves, el conjunto de México registraba un historial reciente preocupante con un empate y una derrota en sus últimas salidas, lo que había encendido las alarmas en la dirección deportiva. El autogol de Peralta cortó de tajo una inercia que amenazaba con imponer un récord negativo de partidos sin ganar.

A pesar de que el funcionamiento colectivo aún genera dudas entre los analistas, el resultado positivo permite trabajar con mayor tranquilidad. La selección mexicana deberá ajustar piezas importantes, ya que, aunque dominaron gran parte del encuentro, la claridad frente al arco rival fue escasa hasta la jugada individual de Jesús Gallardo. Por ahora, el cuadro azteca celebra haber roto el ayuno de victorias frente a una escuadra centroamericana que se ha convertido en un rival de alta exigencia en la zona.

