México Verde vence a Dominicana y avanza a final de Serie del Caribe

Los Tomateros de Culiacán, representantes de México Verde, lograron una victoria contundente para instalarse en la gran final de la Serie del Caribe 2026. Con un marcador final de 9 carreras a 4, el equipo mexicano acabó con las esperanzas de los Leones de Escogido, representantes de la República Dominicana, quienes ostentaban el título de campeones vigentes. La Serie del Caribe tendrá un nuevo monarca tras esta derrota del mejor equipo del round robin.

El encuentro fue una montaña rusa de emociones que se definió en el último tercio del juego. Aunque la República Dominicana intentó reaccionar en la octava entrada, el pitcheo de México Verde se mantuvo firme. La ofensiva mexicana aprovechó cada error de los Leones de Escogido para ampliar la ventaja y asegurar el pase al juego por el campeonato.

Tras la victoria, México Verde ahora espera rival para el duelo definitivo. El oponente saldrá del choque entre los Charros de Jalisco, que juegan como México Rojo, y los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico. El béisbol mexicano asegura así un representante en la final, con la posibilidad de un duelo azteca.

Lee más: Así se jugarán las semifinales de la Serie del Caribe

La victoria mexicana fue celebrada por los 4,764 asistentes que presenciaron la caída del “Rey del Caribe”. Se informó que el conjunto dominicano de los Leones de Escogido no podrá aspirar al bicampeonato este año. Por su parte, el manager de México Verde destacó que su equipo está listo para enfrentar a México Rojo o a los representantes de Puerto Rico, los Cangrejeros de Santurce.

La labor monticular de David Reyes fue clave, trabajando durante 4.2 entradas y permitiendo solo una carrera limpia. El relevo de Rafael Córdova y Sasagi Sánchez también fue fundamental para apagar el fuego de la República Dominicana en los momentos de mayor presión. La estrategia resultó efectiva para frenar a la potente ofensiva de los Leones de Escogido.

Finalmente, el equipo de México Verde se declaró listo para el último paso. La meta es clara: devolverle el trofeo de la Serie del Caribe a las vitrinas nacionales. El equipo esperará pacientemente el resultado entre los Charros de Jalisco y los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico para definir la estrategia de cierre.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/