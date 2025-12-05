México volverá a inaugurar un Mundial ante Sudáfrica en 2026: la historia se repite 16 años después

Un círculo que se cierra en la historia del futbol

La Selección Mexicana volverá a ser protagonista del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, enfrentando a Sudáfrica.

El encuentro está programado para el 11 de junio de 2026 en el renovado Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, recinto que abrirá oficialmente la justa mundialista tras su remodelación.

Lee más: México confirma duelos de alto calibre ante Portugal y Bélgica rumbo al Mundial 2026

Así quedó el Grupo A

En el sorteo realizado este viernes, México fue sembrado como cabeza de serie del Grupo A, que quedó conformado por:

México

Sudáfrica

República de Corea

Ganador del Playoff UEFA D (República Checa, Dinamarca, Macedonia del Norte o Costa de Marfil)

Un recuerdo de Sudáfrica 2010

El duelo inaugural tiene una carga emocional especial. En Sudáfrica 2010, México abrió el torneo enfrentando justamente al equipo anfitrión.

Aquel partido terminó 1-1 con gol de Rafael Márquez. Ahora, 16 años después, el calendario vuelve a emparejar a ambas selecciones para abrir un nuevo capítulo en la historia del futbol mexicano.

Un grupo “mediano” para México

El Tricolor quedó en un grupo equilibrado, sin potencias europeas o sudamericanas de élite.

Corea del Sur es un habitual mundialista con gran disciplina táctica.

es un habitual mundialista con gran disciplina táctica. Sudáfrica suele complicar con su velocidad.

suele complicar con su velocidad. El rival que llegue del Playoff UEFA podría elevar el nivel, especialmente si se trata de selecciones con tradición como República Checa o Dinamarca.

Aun así, México parte como favorito para avanzar. El nuevo formato de 48 equipos clasifica a los dos mejores de cada grupo y a los ocho mejores terceros, lo que da margen para competir y buscar un buen arranque en casa.

Lee más: Monterrey derrota a Toluca en la ida de la semifinal de la Liga MX

Un debut con sabor a revancha histórica

Jugar el partido inaugural en casa y repetir choque ante Sudáfrica se siente como un guiño del destino.

Para México, será la oportunidad de comenzar con fuerza su Mundial como anfitrión y de escribir una nueva página en el Estadio Banorte, el templo del futbol nacional.

La expectativa ya está puesta: el 11 de junio de 2026, México volverá a abrir el telón del torneo más importante del planeta… frente al mismo rival con el que una vez inició una historia mundialista.