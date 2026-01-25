México vs Bolivia: ¿A qué hora y dónde ver el amistoso del Tri este domingo?

La Selección Mexicana de fútbol cierra su primera gira del 2026 este domingo. Tras haber superado con éxito su primer examen ante Panamá, el equipo dirigido por Javier Aguirre se traslada a Santa Cruz de la Sierra para medirse ante Bolivia. Este encuentro amistoso es clave en la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México buscará ser protagonista como anfitrión.

El escenario del encuentro será el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, un recinto con gran historia en el fútbol sudamericano. Para los aficionados en Baja California Sur, el partido iniciará temprano, a las 12:30 horas (mediodía). En el centro del país, la cita es a las 13:30 horas. Es el horario perfecto para disfrutar del fútbol en familia mientras se prepara la comida dominical.

La transmisión estará disponible en los canales habituales de confianza. Podrás seguir el juego por televisión abierta a través de Azteca 7 y Canal 5. También estará disponible en TUDN y, para quienes prefieren el streaming, la plataforma ViX contará con la cobertura en vivo. El “Vasco” Aguirre aprovechará este duelo para dar minutos a jugadores de la Liga MX y la MLS que buscan “llenarle el ojo” antes de la lista definitiva.

Bolivia: Un sinodal en busca de repechaje

El rival en turno no será sencillo. Bolivia se está tomando este partido muy en serio, ya que se preparan para enfrentar un duelo de repechaje mundialista contra Surinam. Para los sudamericanos, enfrentar a México es la oportunidad ideal para afinar su estrategia defensiva y mejorar su contundencia antes de jugarse la vida por un boleto al Mundial.

Por parte de México, la atención estará puesta en los nuevos talentos. Con las bajas por lesión que se presentaron semanas atrás, este partido es un escaparate de “oro” para quienes quieren consolidarse en el esquema de Aguirre. El objetivo no es solo ganar, sino demostrar que existe una base sólida de jugadores capaces de responder ante cualquier estilo de juego internacional.

Se espera un clima caluroso en Santa Cruz, lo que pondrá a prueba el fondo físico de los seleccionados nacionales. Tras este encuentro, el Tri romperá filas para que los jugadores regresen a sus clubes, pero con la mirada ya puesta en los próximos compromisos de la fecha FIFA. ¡No te pierdas este emocionante choque y apoya a la selección desde el primer minuto!

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México