¡México vs Brasil! El Tri negocia amistoso de lujo previo al Mundial 2026

La Selección Mexicana quiere llegar con el nivel más alto posible a la Copa del Mundo 2026. Para lograrlo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya negocia un partido amistoso contra Brasil. Este encuentro se realizaría en mayo de este año, apenas unas semanas antes de que ruede el balón en el partido inaugural en el Estadio Azteca.

Aunque todavía no hay un anuncio oficial, los reportes indican que las pláticas están muy avanzadas. El objetivo de Javier Aguirre es probar a sus jugadores contra un rival de élite. México debutará el 11 de junio frente a Sudáfrica, y enfrentar a la “verdeamarela” sería la prueba de fuego ideal para definir quiénes están listos para la titularidad.

La sede elegida para este gran evento sería el SoFi Stadium en Los Ángeles, California. Este estadio es uno de los más modernos del mundo y garantiza un lleno total por la enorme cantidad de aficionados mexicanos en esa zona. La intención de la FMF es generar un ambiente de máxima presión y competencia similar al que se vivirá durante el Mundial.

El historial y la importancia de enfrentar a potencias

México y Brasil tienen una rivalidad histórica con capítulos memorables en Mundiales y Copas América. La última vez que se vieron las caras fue en un amistoso en 2024, donde los sudamericanos se llevaron la victoria. Ahora, bajo el mando del “Vasco” Aguirre, el equipo mexicano busca demostrar que ha crecido y que puede competirle de tú a tú a los mejores del planeta.

Para la FMF, este partido es la pieza que falta en el rompecabezas de la preparación. Se ha dado prioridad a enfrentar a selecciones con diferentes estilos de juego. Brasil, con su estilo ofensivo y técnico, obligará a la defensa mexicana a emplearse a fondo. Además, este duelo servirá para consolidar el esquema táctico que se utilizará en la justa donde México será coanfitrión.

Se espera que en las próximas semanas se den a conocer los precios de los boletos y la fecha exacta del encuentro. La afición mexicana ya sueña con ver a figuras internacionales en el campo, enfrentando a un Tri que tiene la responsabilidad histórica de dar su mejor papel en un Mundial en casa. Sin duda, el México vs Brasil será el evento más esperado de la primavera deportiva.

